Novorizontino x Guarani, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Novorizontino e Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h, pela segunda rodada desta edição do Campeonato Paulista. A bola rola no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O time da casa, na estreia, perdeu, de virada, para o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro. Já o visitante empatou com o Primavera em 1 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

A Voz do Esporte acompanha o prélio, ao vivo, a partir de 17h30. Diego Mazur narra. Kelvin Lucas comenta. Vanderlei Lima reporta.