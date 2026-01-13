Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novorizontino x Guarani, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Novorizontino x Guarani, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Prélio abre a segunda rodada desta edição do Campeonato Paulista
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Novorizontino e Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h, pela segunda rodada desta edição do Campeonato Paulista. A bola rola no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O time da casa, na estreia, perdeu, de virada, para o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro. Já o visitante empatou com o Primavera em 1 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

A Voz do Esporte acompanha o prélio, ao vivo, a partir de 17h30. Diego Mazur narra. Kelvin Lucas comenta. Vanderlei Lima reporta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar