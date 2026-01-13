Novo técnico do Real Madrid diz: “Quero um Vini Jr. que se diverte e dança”

Novo técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa foi apresentado nesta terça-feira (13). O espanhol destacou a chegada ao clube merengue e o DNA do time. Além disso, o treinador afirmou que quer um Vinicius Jr que “se diverte e dança”. O atacante, aliás, teve alguns embates com Xabi Alonso, demitido após derrota do Real para o Barcelona na Supercopa da Espanha, no último domingo. “Não me coloco em cenários que não aconteceram comigo. Tenho uma sorte enorme de contar com um dos jogadores mais desequilibrantes do mundo. E é isso que queremos ver, um Vini que se diverte e que dança. Isso é o que quero ver”, destacou em coletiva de apresentação.

Arbeloa também afirmou que “todos os jogadores partem do zero” e quer um Real Madrid que volte a ganhar. O time ocupa a segunda colocação do Espanhol e é o sétimo na fase de liga da Champions League. “Este clube é ganhar, ganhar e voltar a ganhar. É o nosso DNA. Isso nos levou a encher as prateleiras. Quando era jogador, recebi estes valores do vestiário e esta era minha obsessão. […] Comigo, todos os jogadores partem do zero. É um novo começo para todos. Acredito que todos os jogadores estão com muita vontade e já me mostraram seu entusiasmo”, disse. Álvaro Arbeloa, aliás, fará sua estreia no comando do time já nesta quarta-feira (14), contra o Albacete, nas oitavas de final da Copa do Rei. O duelo, portanto, ocorre às 17h (de Brasília). Conversa com antecessor O treinador Arbeloa também foi muito carinhoso ao falar de Xabi Alonso, que não resistiu no cargo após a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Amigo pessoal do ex-técnico, portanto, não hesitou ao falar sobre aceitar o cargo devido à sua amizade com Xabi.