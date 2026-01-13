Nos pênaltis, Fluminense vence o Referência e avança na Copinha

Após empate em 1 a 1 no tempo normal, decisão vai para as penalidades, e o Tricolor leva a melhor e vai à terceira fase. Encara o Ituano / Crédito: Jogada 10

O Fluminense está na terceira fase da Copinha. Nesta terça-feira, 13/11, o Tricolor eliminou o Referência-SP ao vencer o rival nos pênaltis, por 5 a 3, após tempo normal em 1 a 1, no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba. Isack Gabriel marcou para o Flu no fim do primeiro tempo, e Jhow empatou na etapa final. Nas penalidades, o Fluminense levou a melhor, 5 a 3, Com o goleiro Tricolor Gustavo Félix defendendo a cobrança de Pedro Gomes.

Com o resultado, o Fluminense segue na luta pelo seu sexto título na competição, buscando encerrar um jejum de 37 anos. Os títulos do clube na Copinha foram conquistados em 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989. Na terceira fase da Copinha, o Tricolor irá enfrentar o Ituano, que avançou ao vencer o Água Santa por 3 a 1, também nesta terça-feira Fluminense abre o placar no primeiro tempo O primeiro tempo foi equilibrado. Logo no início, o Fluminense quase marcou, quando Isack Gabriel cabeceou com perigo, exigindo, assim, grande defesa do goleiro Vini Alves. Na sequência, aos 38, o Referência teve uma falta na entrada da área e Arthur cobrou a falta, batendo com força, mas parou em grande defesa do goleiro Gustavo Félix, que salvou o Fluminense e manteve o placar zerado até então. Além disso, o goleiro ainda fez mais uma boa defesa aos 42, em chute de Jhow. Quando nada indicava que haveria algum gol, o Fluminense abriu o placar aos 48 minutos. Um cruzamento de Janderson parecia sem perigo, porém, Arthurzão furou feio ao tentar cortar, e, com isso, deu a chance para Isack Gabriel dar um toquinho e mandar para a rede. Dessa forma, Fluminense 1 a 0.