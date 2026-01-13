Nos pênaltis, Fluminense vence o Referência e avança na Copinha

Nos pênaltis, Fluminense vence o Referência e avança na CopinhaApós empate em 1 a 1 no tempo normal, decisão vai para as penalidades, e o Tricolor leva a melhor e vai à terceira fase. Encara o Ituano
O Fluminense está na terceira fase da Copinha. Nesta terça-feira, 13/11, o Tricolor eliminou o Referência-SP ao vencer o rival nos pênaltis, por 5 a 3, após tempo normal em 1 a 1, no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba. Isack Gabriel marcou para o Flu no fim do primeiro tempo, e Jhow empatou na etapa final. Nas penalidades, o Fluminense levou a melhor, 5 a 3, Com o goleiro Tricolor Gustavo Félix defendendo a cobrança de Pedro Gomes.
Com o resultado, o Fluminense segue na luta pelo seu sexto título na competição, buscando encerrar um jejum de 37 anos. Os títulos do clube na Copinha foram conquistados em 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989. Na terceira fase da Copinha, o Tricolor irá enfrentar o Ituano, que avançou ao vencer o Água Santa por 3 a 1, também nesta terça-feira
Fluminense abre o placar no primeiro tempo
O primeiro tempo foi equilibrado. Logo no início, o Fluminense quase marcou, quando Isack Gabriel cabeceou com perigo, exigindo, assim, grande defesa do goleiro Vini Alves. Na sequência, aos 38, o Referência teve uma falta na entrada da área e Arthur cobrou a falta, batendo com força, mas parou em grande defesa do goleiro Gustavo Félix, que salvou o Fluminense e manteve o placar zerado até então. Além disso, o goleiro ainda fez mais uma boa defesa aos 42, em chute de Jhow. Quando nada indicava que haveria algum gol, o Fluminense abriu o placar aos 48 minutos. Um cruzamento de Janderson parecia sem perigo, porém, Arthurzão furou feio ao tentar cortar, e, com isso, deu a chance para Isack Gabriel dar um toquinho e mandar para a rede. Dessa forma, Fluminense 1 a 0.
Referência arranca o empate no segundo tempo
No segundo tempo, o Fluminense recuou muito e, com isso, começou a ser bastante pressionado, com Gonçalo perdendo duas chances claríssimas. Contudo, aos 21, o atacante Jhow recebeu na área um passe do lateral Allan Kennedy e fez um belo gol, dominando e chutando cruzado, sem chance para o goleiro, deixando tudo igual. Após sofrer o gol, o Fluminense, que voltou dormindo para a etapa final, ao menos passou a buscar mais o jogo, mas, ainda assim, sem conseguir chegar próximo ao gol do time paulista, que, por sua vez, mantinha um bom toque de bola. O Referência, por outro lado, seguiu bem mais perigoso, mas falhando nos arremates. Assim, com o 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis. E deu Flu 5 a 3.
Nos pênaltis
Para o Fluminense: Isack Gabriel, Kelwin, Gabriel Gorgulho, Pedro Costa e Fabinho marcaram
Para o Referência: Xavier, Bruno Abdalla, Gui Borges marcaram para o Referência. Gustavo Félix defendeu o chute de Pedro Gomes
