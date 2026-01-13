North x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Galo viaja a Montes Claros em busca da primeira vitória no estadual após tropeço na estreia

O Atlético-MG chega pressionado após o empate em casa contra o Betim , buscando recuperar os pontos perdidos longe de Belo Horizonte. Já o North, animado pelo ponto conquistado fora de casa contra a URT, tenta usar o fator local para surpreender um dos favoritos ao título.

A segunda rodada do Campeonato Mineiro 2026 movimenta o interior do estado nesta quarta-feira (14). O North recebe o Atlético-MG às 19h30 (de Brasília), na Arena Credinor, em Montes Claros. O duelo coloca frente a frente duas equipes que empataram em suas estreias e buscam o primeiro triunfo na competição.

Onde assistir

A partida entre North e Atlético-MG, pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro, terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o North

O North iniciou sua caminhada no estadual com um resultado consistente: um empate por 0 a 0 contra a URT, em Patos de Minas. A equipe de Montes Claros demonstrou um bom desempenho defensivo fora de casa. Agora, o técnico Kléberson Pereira aposta na força da torcida na Arena Credinor para tentar segurar o ataque atleticano e buscar uma vitória histórica.

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG busca reabilitação imediata. Na estreia, o Galo empatou por 1 a 1 com o Betim na Arena MRV, em um jogo onde dominou o primeiro tempo, mas “desligou” na etapa final e sofreu com a retranca adversária. O técnico Jorge Sampaoli cobra mais eficiência na criação e nas finalizações para que o time consiga furar o bloqueio do North e somar os três pontos.

NORTH X ATLÉTICO-MG

Campeonato Mineiro – 2ª rodada

Data e hora: 14 de janeiro de 2026 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Credinor, em Montes Claros (MG)

NORTH: Yago Oliveira; Lucas Mota, Bruno Bispo, Leonardo Gobo e Renan; Camacho, Evanderson, Clayton e Wanderson; Tiago Marques e Yuri Merlim. Técnico: Kléberson Pereira.

ATLÉTICO: Éverson, Natanael, Junior Alonso, Vitão e Kauã Pascini; Alan Franco, Reinier, Iseppe; Cuello, Rony e Cadu. Técnico: Jorge Sampaoli.

Árbitro: André Luiz Skettino

Assistentes: Felipe Allan e Ricardo Junio

VAR: Emerson de Almeida

Onde assistir: Premiere