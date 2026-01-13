Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nigéria x Marrocos: Onde assistir, escalações e arbitragem

Marroquinos, anfitriões desta Copa das Nações, buscam vaga na final. No entanto, nigerianos estão voando baixo
Anfitrião da Copa Africana de Nações 2026, o Marrocos tentará, na tarde desta quarta-feira, 14/1, às 17h (de Brasília), um lugar na grande final. Mas terá osso duro pela frente: a Nigéria. O jogo será no Prince Abdellah Stadium. O vencedor deste duelo enfrentará o vencedor de Senegal x Egito, que jogam a outra semifinal nesta quarta-feira. Os perdedores das duas semifinais jogarão pelo terceiro lugar, no sábado, em Casablanca.

Marrocos tenta o segundo título e, assim, acabar com o longo jejum, já que sua conquista foi há 50 anos, em 1976. A Nigéria, que é a atual vice-campeã (perdeu a decisão de 2023 para a Costa do Marfim), vai atrás do tetracampeonato, já que ganhou em 1980, 1994 e 2013.

Onde assistir

Bandsports e Youtube Esporte na Band a partir das 17h (de Brasília).

Como chega a Nigéria

O grande problema para a Nigéria é a ausência de seu capitão, Ndidi, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Assim, o técnico Eric Chelle precisará escalar Onyedika em seu lugar. No entanto, o comandante tem motivos para sorrir: o trio ofensivo Lookman, Adams e Osimhen está em ótimo momento, enquanto Iwobi vive uma fase espetacular na criação de jogadas. Não por acaso, a seleção venceu seus cinco jogos com sobras. Além disso, Osimhen marcou quatro gols na competição e mira a artilharia.

Como chega Marrocos

Nos últimos anos, Marrocos se consolidou como uma grande seleção africana, destacando-se por ser o primeiro país do continente a chegar à semifinal de uma Copa do Mundo. Dessa forma, entrou na Copa Africana como favorita, até porque joga em casa. No entanto, o treinador Walid Regragui sabe que vai enfrentar um rival motivado — a Nigéria é a única semifinalista que não se classificou para a Copa do Mundo de 2026 — e que encara esta CAN como seu próprio mundial, jogando muito bem.

Portanto, para segurar o quarteto ofensivo nigeriano, Regragui monta um time cauteloso, com dois homens de meio-campo mais presos, a fim de dar liberdade total a seu principal jogador, o lateral-direito Hakimi, que mais uma vez será um alicerce na construção de jogadas. Além disso, Brahimi Douz, jogador do Real Madrid e atual artilheiro da competição com cinco gols, também será peça-chave. Há apenas uma baixa: Ounahi, que não se recuperou de lesão.

NIGÉRIA x MARROCOS

Semifinal da Copa Africana de Nações
Data e Horário: 14/1/2026, 17h (de Brasília)
Local: Prince Abdellah Stadium, Rabat (MAR)
NIGÉRIA: Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey e Onyemaechi; Onyeka, Onyedika e Iwobi; Lookman, Akor Adams e Osimhen. Técnico: Éric Chelle
MARROCOS: Bono; Hakimi, Aguerd, Masina e Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui e Saibari; Brahim Diaz, Ezzalzouli e El Kaabi. Técnico: Walid Regragui
Árbitro: Daniel Nii Laryea (GAN)
Auxiliares: Zakhele Siwela (AFS) e Souru Phatsoane (LES)
VAR: Tom Abongile (AFS)

