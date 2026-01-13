Neymar surpreende ao citar jogador do Real Madrid como melhor meia do mundo; veja

Neymar surpreende ao citar jogador do Real Madrid como melhor meia do mundo; vejaDecisão do craque ao eleger um jogador do Real Madrid como o melhor da sua posição no mundo causa impacto por sua passagem pelo Barcelona
Neymar viralizou novamente nas redes sociais, dessa vez não por envolvimento em polêmica, mas por uma opinião futebolística. Isso porque a ex-jogadora turca Aycan Yanac entrevistou o craque e perguntou quem é o melhor meio-campista do mundo na atualidade. A resposta causou impacto, pois o camisa 10 do Santos indicou um jogador do Real Madrid: Arda Güler.
Na verdade, a ex-jogadora turca perguntou sobre o seu compatriota ao astro, que enalteceu o nível do futebol do jovem jogador. Posteriormente, lhe concedeu o emblemático posto no cenário atual.
“É um jogador incrível. Ele tem muita qualidade. Eu acho que ele é o melhor meio-campista do mundo”, alegou Neymar.
Arde Güler passou a ser jogador do Real Madrid em 2024, quando foi contratado junto ao Fenerbahçe. Atualmente, o talentoso meia é um dos atuais destaques do elenco dos Galácticos e já acumula 88 partidas pelo time espanhol. Além disso, está constantemente presente na convocação da seleção da Turquia. Até porque também é um dos principais jogadores da equipe nacional.
A escolha de Neymar repercutiu também por ser um ídolo do Barcelona – maior rival do Real Madrid – especialmente depois de sua marcante e vitoriosa passagem. Afinal, ele defendeu o time catalão por quatro temporadas, sendo 186 jogos, com 105 gols e 62 assistências. Neste período, ele conquistou oito títulos, sendo uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, dois Campeonatos Espanhóis, três Copas da Espanha e uma Supercopa da Espanha.
Neymar ganha música e incentivo para presença na Copa
A relação de amor e conexão com a música é um contexto que Neymar constantemente faz questão de frisar. Tanto que em diferentes momentos de sua carreira, o astro reiterou que sua prioridade seria se tornar cantor ou músico, caso não fosse jogador. Neste cenário artístico, o camisa 10 do Santos também já foi o ponto central para criação de músicas. Inclusive, recentemente, o compositor Alex Manguito produziu uma canção para o atacante.
Assim, a produção do artista tem o intuito de ressaltar que a torcida brasileira segue confiante no potencial do craque em conduzir a Seleção ao sexto título da Copa do Mundo.
“Vai, Neymar, você é a nossa esperança de ganhar o hexa”, cita um trecho da música.
Alex Manguito, aliás, ganhou o notoriedade nas redes sociais ao compor canções para o Flamengo, seu clube do coração, como a “GasoFla”. O craque também já demonstrou sua fixação pela música em outras ocasiões. Como participar da produção da canção “O Amor Tá Aí” e até comprovar sua paixão por Bruna Biancardi ao cantar para sua companheira.
