Neymar surpreende ao citar jogador do Real Madrid como melhor meia do mundo; veja

Decisão do craque ao eleger um jogador do Real Madrid como o melhor da sua posição no mundo causa impacto por sua passagem pelo Barcelona / Crédito: Jogada 10

Neymar viralizou novamente nas redes sociais, dessa vez não por envolvimento em polêmica, mas por uma opinião futebolística. Isso porque a ex-jogadora turca Aycan Yanac entrevistou o craque e perguntou quem é o melhor meio-campista do mundo na atualidade. A resposta causou impacto, pois o camisa 10 do Santos indicou um jogador do Real Madrid: Arda Güler. Na verdade, a ex-jogadora turca perguntou sobre o seu compatriota ao astro, que enalteceu o nível do futebol do jovem jogador. Posteriormente, lhe concedeu o emblemático posto no cenário atual.

“É um jogador incrível. Ele tem muita qualidade. Eu acho que ele é o melhor meio-campista do mundo”, alegou Neymar. Arde Güler passou a ser jogador do Real Madrid em 2024, quando foi contratado junto ao Fenerbahçe. Atualmente, o talentoso meia é um dos atuais destaques do elenco dos Galácticos e já acumula 88 partidas pelo time espanhol. Além disso, está constantemente presente na convocação da seleção da Turquia. Até porque também é um dos principais jogadores da equipe nacional.