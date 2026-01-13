Neymar, Kaká e Vitor Roque impulsionam recorde de audiência para MadHouse TV

Canal do Youtube registra maior público da história em jogos da Kings World Cup Nations, com o camisa 10 como host em última live da Seleção

A presença de Neymar à frente da transmissão ao vivo da MadHouse TV, na Kings World Cup Nations , transformou a cobertura em um fenômeno de audiência. Acompanhado de Kaká e Vitor Roque, do Palmeiras, o camisa 10 do Santos liderou a live de maior público do canal no Youtube — considerando partidas recentes da Seleção Brasileira no torneio.

O canal ultrapassou a marca de 503 mil espectadores, com pico de 103.120 aparelhos conectados simultaneamente ao longo das transmissões das últimas partidas do Brasil. Impulsionado pelas vitórias da Seleção, sabe-se que as reações em tempo real de Neymar e Cris Guedes, presidentes da FURIA, teve impacto direto. Kaká e Vitor Roque participaram da última.

O clima descontraído da vitória mais recente, somado ao peso dos nomes, contribuiu para o crescimento de espectadores. Em tom bem-humorado, o camisa 10 da Vila chegou inclusive a provocar o rival Vitor Roque.

“É só descer a serra”, sugeriu, em brincadeira, que o atacante se transferisse ao Santos.