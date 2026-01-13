México bate a França e encara o Brasil na semifinal da Kings League Nations

México bate a França e encara o Brasil na semifinal da Kings League NationsMexicanos fazem grande partida coletiva e agora terá que enfrentar o atual campeão do mundo para ir a final
O México colocou sua tradição em jogo e venceu a França por 8 a 4, nesta terça-feira e avançou para as semifinais da Kings League Nations. Agora, os mexicanos encaram o Brasil na próxima fase, enquanto os franceses deram adeus à competição.
Primeiro tempo equilibrado
O escalonado começou de forma emocionante. Logo no primeiro ataque, o goleiro Mifsud abriu o placar para a França. Contudo, Pepe Askenazi e Monterde viraram para o México. Com todos os jogadores de volta, Kodjia empatou para os franceses. A partida seguiu nivelada e com a igualdade no placar até o fim do período do gol dobro, sem nenhuma seleção conseguir passar na frente do placar.
México segue na Kings League Nations
No começo do segundo tempo, o dado definiu um 3×3. Assim, o México voltou a passar na frente do placar novamente com Martin Lara e Castillo. Com todos os atletas de volta, a França pediu seu pênalti do presidente, mas o ex-jogador Michel Bastos acabou desperdiçando. Diferente do “Scorpion Dorado”, que converteu sua cobrança e abriu 6 a 2 para os mexicanos. Sanchéz ainda fez o sétimo, enquanto Goguey marcou para os europeus, fazendo o embate ir para o Matchball com o placar em 7 a 3.
No Matchball, Nicolas Martins, marcou para a França e deu esperanças, mas Obed Martínez fez questão de dar números finais ao embate e garantir o México na semifinal. Agora, os mexicanos terão pela frente o Brasil, atual campeão do mundo.
