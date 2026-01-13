México bate a França e encara o Brasil na semifinal da Kings League Nations

Mexicanos fazem grande partida coletiva e agora terá que enfrentar o atual campeão do mundo para ir a final / Crédito: Jogada 10

O México colocou sua tradição em jogo e venceu a França por 8 a 4, nesta terça-feira e avançou para as semifinais da Kings League Nations. Agora, os mexicanos encaram o Brasil na próxima fase, enquanto os franceses deram adeus à competição. Primeiro tempo equilibrado O escalonado começou de forma emocionante. Logo no primeiro ataque, o goleiro Mifsud abriu o placar para a França. Contudo, Pepe Askenazi e Monterde viraram para o México. Com todos os jogadores de volta, Kodjia empatou para os franceses. A partida seguiu nivelada e com a igualdade no placar até o fim do período do gol dobro, sem nenhuma seleção conseguir passar na frente do placar.