Mercado de terça (13) tem anúncio no Vasco e movimentações no Botafogo

A terça-feira (13/1) chega com novidades do mercado da bola entre os times brasileiros. Como já virou praxe aqui no Jogada10, acompanhamos todas as movimentações. Assim, fique conosco para saber das principais negociações nesta janela!

Vasco anuncia zagueiro O Vasco, agitado no mercado, anunciou nesta terça o segundo reforço da temporada. O zagueiro Alan Saldivia, de 23 anos, acertou com o Cruz-Maltino e assinou contrato até dezembro de 2028. Dessa forma, o Gigante da Colina comprou os direitos econômicos do jogador uruguaio junto ao Colo-Colo, do Chile. “Acredito que, pessoalmente, eu via que era um time com muita história, de muito tempo. Acho que é um clube que busca formar e crescer, e que faz os jogadores crescerem. Por isso, gostei muito da ideia de poder evoluir e seguir melhorando. Acredito que esse foi um bom motivo para eu poder escolher o Vasco”, disse Alan Saldivia. Botafogo recebe proposta por David Ricardo Mais um clube entrou na disputa pela contratação de David Ricardo. Afinal, o Botafogo recebeu uma proposta do Dínamo Moscou, da Rússia, pelo zagueiro, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. A oferta, aliás, se aproxima do valor desejado pelo Alvinegro na negociação com o Torino, da Itália, que esfriou a conversa. O Dínamo Moscou ofereceu 6 milhões de euros (R$ 37,6 milhões), além 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) em metas por 90% dos direitos econômicos. Dessa forma, o clube russo igualou a segunda proposta do Torino, mas com uma diferença: eles desejam a contratação imediata, enquanto os italianos tentaram um empréstimo com obrigação de compra.