Manchester United define novo técnico para 2026

O Manchester United, da Inglaterra, definiu nesta terça-feira (13) o novo treinador para a temporada 2025/26. Agora, o responsável por tentar salvar mais um desastre será Michael Carrick. Ídolo do clube, o ex-jogador assumiu o lugar de Ruben Amorim, demitido após uma sequência negativa de resultados e críticas à diretoria.

Michael Carrick, de 44 anos, assinou contrato até o fim da temporada. Dessa forma, o treinador inglês volta a trabalhar após quase um ano livre no mercado. Ele estava disponível desde maio do ano passado, quando deixou o comando técnico do Middlesbrough, da Inglaterra. Ele chegou a trabalhar como auxiliar técnico do Manchester United entre 2018 e 2021.