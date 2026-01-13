Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester United define novo técnico para 2026

Michael Carrick assinou contrato até o fim da temporada
O Manchester United, da Inglaterra, definiu nesta terça-feira (13) o novo treinador para a temporada 2025/26. Agora, o responsável por tentar salvar mais um desastre será Michael Carrick. Ídolo do clube, o ex-jogador assumiu o lugar de Ruben Amorim, demitido após uma sequência negativa de resultados e críticas à diretoria.

Michael Carrick, de 44 anos, assinou contrato até o fim da temporada. Dessa forma, o treinador inglês volta a trabalhar após quase um ano livre no mercado. Ele estava disponível desde maio do ano passado, quando deixou o comando técnico do Middlesbrough, da Inglaterra. Ele chegou a trabalhar como auxiliar técnico do Manchester United entre 2018 e 2021.

Em sua passagem como auxiliar técnico, Michael Carrick comandou o Manchester United em três jogos oficiais, no fim de 2021. Depois, ele acertou com o Middlesbrough, onde ficou entre outubro de 2022 a maio de 2025. Dessa forma, foram 139 partidas, 65 vitórias, 25 empates e 49 derrotas.

Ídolo do Manchester United, Michael Carrick vestiu a camisa vermelha entre 2006 e 2017. Como jogador, conquistou cinco Campeonatos Inglês, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Copa da Inglaterra e uma Liga Europa, além de duas Copas da Liga e seis Supercopas. Assim, entrou para a história do clube.

