Lipão celebra boas atuações e projeta jogo contra a Itália na Kings League Nations

Após a partida, o atacante Lipão, eleito melhor do mundo, conversou com o J10 , celebrou o retorno das boas atuações e destacou o momento mais leve vivido dentro de quadra. O jogador admitiu que sentiu o peso da expectativa nas primeiras partidas, mas afirmou estar recuperando seu melhor futebol.

O Brasil não tomou conhecimento da Arábia Saudita e venceu por 7 a 1, nesta segunda-feira (12/1), em duelo válido pelo Last Chance da Kings League Nations. Com o triunfo na Trident Arena, em São Paulo, a Seleção Brasileira garantiu vaga nas quartas de final da competição e segue viva na busca pelo título.

“Cara, eu estou me sentindo muito feliz, estou me sentindo mais leve, como eu venho falando, me sentindo mais tranquilo. Consegui tirar essa pressão de dentro de mim. Às vezes é difícil, cara, você ser considerado o melhor jogador do mundo e você ter que mostrar isso nas partidas. Então nas duas primeiras partidas eu acabei não sendo o Lipão que todo mundo conhece, que todo mundo sabe. E nessas duas últimas eu consegui demonstrar um pouco do meu futebol, mais feliz, mais alegre, mas eu sei que eu posso mais e eu vou me preparar mais para as quartas de final e ser melhor do que eu venho sendo”, afirmou.

Próximo duelo do Brasil na Kings League Nations

Classificado para o mata-mata, o Brasil terá pela frente a Itália, líder do Grupo C. Lipão projetou um confronto equilibrado e destacou a qualidade do adversário, além da preparação detalhada da comissão técnica brasileira.

“Com certeza vai ser um jogo muito difícil. Eles têm grandes jogadores, tem uma grande equipe, uma equipe muito qualificada. A gente viu alguns jogos, né? A gente passa a acompanhar aqui. Mas a nossa comissão vai destrinchar bastante da equipe deles e vai deixar tudo preparadinho aí pra quando a gente for estudar sobre eles, a gente saber o que tem que fazer na partida”, completou.

Um sorteio realizado após o confronto definiu os duelos das quartas de final da Kings League Nations. Além de Brasil x Itália, a fase contará com os embates entre México e França, Chile e Alemanha, além de Espanha contra Estados Unidos. Caso avance, a Seleção Brasileira enfrentará o vencedor de México x França na semifinal.