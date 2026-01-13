Leleti celebra atuação, mas vê margem para melhora na Kings League Nations

Leleti celebra atuação, mas vê margem para melhora na Kings League NationsAtacante elogia espírito coletivo da Seleção após 7 a 1 sobre a Arábia Saudita e projeta evolução na reta final
O Brasil venceu a Arábia Saudita com uma goleada por 7 a 1, nesta segunda-feira (12/1), pelo Last Chance da Kings League Nations. Atuando na Trident Arena, em São Paulo, a Seleção Brasileira garantiu vaga nas quartas de final da competição e segue firme na briga pelo título.
Um dos destaques da partida, o atacante Leleti, em conversa para o J10, valorizou a atuação individual, mas fez questão de ressaltar que ainda há margem para crescimento, tanto pessoal quanto coletivo. Segundo ele, o grupo mantém os pés no chão mesmo após um resultado expressivo.
“Acho que ainda não, ainda não. Eu falo ali, todas as entrevistas que eu falo, não só eu, mas como a equipe, a gente pode dar mais, a gente pode superar mais coisas. A gente sabe que a gente não pode relaxar, porque a gente ganhou alguns jogos que a gente é o melhor time, a gente perdeu antes, não é o pior. A gente tá se melhorando, tá sempre tentando buscar a nossa vitória para chegar lá dia 17”, afirmou o jogador.
Leleti também destacou o ambiente interno da Seleção Brasileira como um dos principais diferenciais nesta edição da Kings League. De acordo com o atacante, a ausência de vaidade e o comprometimento coletivo fortalecem o grupo para os desafios do mata-mata.
“O que diferencia nesse grupo é isso, acho que ninguém tem vaidade com o outro, todo mundo dá o seu melhor. Todo mundo quer entrar. Acho que com certeza já foi provado que a gente vai dar o melhor e a gente vai vencer”, completou.
As quartas de final da Kings League Nations
Após o confronto, um sorteio definiu os duelos das quartas de final. O Brasil enfrentará a Itália, líder do Grupo C, que encerrou a primeira fase com três vitórias, 22 gols marcados e apenas sete sofridos. Caso avance, a Seleção Brasileira terá pela frente México ou França na semifinal. Do outro lado da chave, os confrontos serão entre Chile e Alemanha, além de Espanha contra Estados Unidos.