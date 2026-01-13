Leleti celebra atuação, mas vê margem para melhora na Kings League Nations

Um dos destaques da partida, o atacante Leleti, em conversa para o J10 , valorizou a atuação individual, mas fez questão de ressaltar que ainda há margem para crescimento, tanto pessoal quanto coletivo. Segundo ele, o grupo mantém os pés no chão mesmo após um resultado expressivo.

O Brasil venceu a Arábia Saudita com uma goleada por 7 a 1 , nesta segunda-feira (12/1), pelo Last Chance da Kings League Nations. Atuando na Trident Arena, em São Paulo, a Seleção Brasileira garantiu vaga nas quartas de final da competição e segue firme na briga pelo título.

“Acho que ainda não, ainda não. Eu falo ali, todas as entrevistas que eu falo, não só eu, mas como a equipe, a gente pode dar mais, a gente pode superar mais coisas. A gente sabe que a gente não pode relaxar, porque a gente ganhou alguns jogos que a gente é o melhor time, a gente perdeu antes, não é o pior. A gente tá se melhorando, tá sempre tentando buscar a nossa vitória para chegar lá dia 17”, afirmou o jogador.

Leleti também destacou o ambiente interno da Seleção Brasileira como um dos principais diferenciais nesta edição da Kings League. De acordo com o atacante, a ausência de vaidade e o comprometimento coletivo fortalecem o grupo para os desafios do mata-mata.

“O que diferencia nesse grupo é isso, acho que ninguém tem vaidade com o outro, todo mundo dá o seu melhor. Todo mundo quer entrar. Acho que com certeza já foi provado que a gente vai dar o melhor e a gente vai vencer”, completou.

As quartas de final da Kings League Nations

Após o confronto, um sorteio definiu os duelos das quartas de final. O Brasil enfrentará a Itália, líder do Grupo C, que encerrou a primeira fase com três vitórias, 22 gols marcados e apenas sete sofridos. Caso avance, a Seleção Brasileira terá pela frente México ou França na semifinal. Do outro lado da chave, os confrontos serão entre Chile e Alemanha, além de Espanha contra Estados Unidos.