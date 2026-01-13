Lateral chega ao Brasil para acertar com o Corinthians

Reforço para o Corinthians em 2026, o lateral-direito Pedro Milans desembarcou no Brasil na noite desta terça-feira (13). O uruguaio, que estava no Peñarol, passará por exames médicos nesta quarta (14) e, se não houver nenhum problema, assinará com o Timão por quatro temporadas.

Milans tem 23 anos e estava livre no mercado após o fim do contrato com o clube uruguaio. Inclusive, o modelo de negócio agrada à diretoria alvinegra. Além disso, o clube tinha como prioridade a busca por um lateral-direito para ser o reserva imediato de Matheuzinho.