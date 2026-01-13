Lateral chega ao Brasil para acertar com o Corinthians

Lateral chega ao Brasil para acertar com o CorinthiansPedro Milans passará por exames e, caso seja aprovado, assinará com o Timão por quatro temporadas
Reforço para o Corinthians em 2026, o lateral-direito Pedro Milans desembarcou no Brasil na noite desta terça-feira (13). O uruguaio, que estava no Peñarol, passará por exames médicos nesta quarta (14) e, se não houver nenhum problema, assinará com o Timão por quatro temporadas.
Milans tem 23 anos e estava livre no mercado após o fim do contrato com o clube uruguaio. Inclusive, o modelo de negócio agrada à diretoria alvinegra. Além disso, o clube tinha como prioridade a busca por um lateral-direito para ser o reserva imediato de Matheuzinho.
Pedro Milans está no Peñarol desde 2022, após ser revelado pelo Juventud. Pelo Carbonero, atuou em 111 partidas, com três gols e cinco assistências, sendo 42 jogos no ano passado, com dois passes para gol. Além disso, o jogador soma passagens pelas seleções de base da Celeste Olímpica.
Para 2026, o Corinthians já acertou a chegada do zagueiro Gabriel Paulista. Além de Milans, o Timão está próximo de fechar com o volante Matheus Pereira, que estava no Fortaleza. O clube também tem interesse no atacante Kaio César, do Al Hilal.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.