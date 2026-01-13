Klopp é direto e afasta chance de assumir o Real Madrid

Alemão põe fim às especulações após saída de Xabi Alonso e diz não ter interesse em voltar a treinar

Jürgen Klopp negou qualquer possibilidade de assumir o comando do Real Madrid e tratou como mera especulação as notícias que o colocaram como possível substituto após a saída de Xabi Alonso. Atualmente diretor global de futebol do grupo Red Bull, o alemão afirmou não ter interesse em voltar ao cargo de treinador.

Em entrevista à Servus TV, Klopp explicou que acompanha o mercado apenas como observador e reforçou que está satisfeito com sua função atual.

“Isso não tem absolutamente nada a ver comigo e não despertou nenhum interesse. Estamos no lugar certo, fazendo o que fazemos hoje”, afirmou.

Mesmo afastando uma ida ao clube espanhol, Klopp comentou o contexto que levou à saída de Xabi Alonso, classificada por ele como um sinal de que “nem tudo está bem” no Real Madrid. O alemão elogiou o trabalho do técnico espanhol no Bayer Leverkusen, onde se destacou por dois anos, mas destacou as dificuldades encontradas em Madri.

Segundo Klopp, suceder um nome como Carlo Ancelotti tornou o desafio ainda maior.