Kings League Nations: Onde assistir os jogos desta quarta-feira (14/1)

As quartas de final da Kings League Nations tem sua continuidade nesta quarta-feira (14/1), com mais dois jogos que vão definir a outra semifinal da competição. Aliás, vale lembrar que Brasil e México se classificaram na terça-feira (13/1) e vão disputar a outra vaga na final do torneio.

Chile x Alemanha

O Chile é a grande surpresa da competição. Afinal, a equipe ainda não perdeu, soma três vitórias em três jogos e passou em primeiro em um grupo que contava com favoritos como Colômbia e Marrocos. Pela sua frente, uma Alemanha que começou a crescer na competição. É verdade que também passou como líder da sua chave, mas com menos glamour, após vencer um shootout triplo contra Estados Unidos e Alemanha. Agora, as duas seleções se enfrentam por um lugar na semifinal.

Espanha x Estados Unidos

Uma das favoritas da competição, a Espanha bota sua invencibilidade a prova no mata-mata. Os espanhóis, aliás, também somam três vitórias em três jogos, sendo uma contra os donos da casa, o Brasil. Em contrapartida, os Estados Unidos cresceram no decorrer da competição e se classificaram em segundo na sua chave. No Last Chance, despachou a Holanda com força e conta com o brasileiro Gabriel Costa, destaque da competição, para surpreender o favoritismo rival e avançar na competição.

Os jogos desta terça-feira na Kings League Nations

Chile x Alemanha– 18h

Espanha x Estados Unidos – 19h

