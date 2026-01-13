Kelvin faz desabafo após vitória do Brasil na Kings League: ”Não estou feliz”

Apesar do placar elástico e da atuação dominante da equipe, o pós-jogo foi marcado por um forte desabafo do centroavante Kelvin Oliveira. Em live com o streamer Gaulês, o atacante celebrou a vaga no mata-mata, mas deixou claro o incômodo por estar atuando menos do que está acostumado, mesmo reforçando o compromisso com o grupo e com o objetivo final.

O Brasil não tomou conhecimento da Arábia Saudita e goleou por 7 a 1 , nesta segunda-feira (12/1), em confronto válido pelo Last Chance da Kings League Nations. Com o resultado conquistado na Trident Arena, a Seleção Brasileira garantiu classificação para as quartas de final da competição e segue viva na busca pelo bicampeonato.

“Cara, feliz pra caramba. Classificados. Acho que era muito importante porque é mata-mata. Então, vencer esses jogos dá uma sensação melhor para a equipe. Mas eu, como jogador, como competidor, não estou feliz, porque eu não estou acostumado a jogar menos, estou numa situação onde eu não estou tão confortável, mas eu quero vencer, quero ser campeão, então isso que importa”, afirmou.

Kelvin focado no objetivo final

Kelvin destacou que, independentemente do tempo em quadra, seguirá entregando intensidade e comprometimento sempre que for acionado. Segundo ele, a insatisfação faz parte do perfil competitivo e é algo natural dentro do esporte de alto rendimento.

“Vocês estão vendo, eu estou entrando em campo, estou dando raça, estou dando carrinho, estou dando passe. Eu estou fazendo o meu de sempre, como sempre foi. Vocês não vão ver menos do que isso. Mas eu não posso negar que eu não estou feliz e isso daí é normal. Todo mundo sabe, essa comissão sabe, os atletas sabem. E se eu ficar feliz jogando menos, eu não sou competidor”, completou.

A sequência da Kings League Nations

Após a partida, um sorteio definiu os confrontos das quartas de final da Kings League World Cup. O Brasil terá pela frente a Itália, líder do Grupo C. A Azzura encerrou a primeira fase com três vitórias, 22 gols marcados e apenas sete sofridos. Caso avance, a Seleção Brasileira enfrentará o vencedor do duelo entre México e França na semifinal.