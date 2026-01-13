Japoneses deixam volante do América-MG mais longe do Botafogo

Diniz, do Coelho, e o Glorioso já tinham acertado os ponteiros. Mas proposta da Terra do Sol Nascente mudou tudo

Segundo o “Canal do TF”, Diniz tem em mãos uma proposta do Japão, algo que o animou e o deixou mais distante do Botafogo. Sayonara, Alvinegro!

À procura de reforços, mesmo ainda sem derrubar o transfer ban da Fifa, o Botafogo mirou o volante Diniz, do América-MG. O Glorioso se aproximou do jogador na última segunda-feira (12). No entanto, como diz a canção, “no balanço das horas, tudo pode mudar”. Nesta terça (13), a fera recebeu, então, uma proposta do exterior e ficou inclinada a aceitá-la. O Mais Tradicional terá, assim, que colocar outro nome no radar.

Diniz e o Botafogo estavam acertados, com detalhes contratuais para fecharem o negócio. O América-MG já tinha dado o “ok”. O Coelho, aliás, manteria 30% dos direitos econômicos do cabeça de área.

Recentemente, o Botafogo, por sua parte, havia emprestado Yarlen e Segovinha ao clube mineiro para a temporada 2026.

O Glorioso, até o momento, contratou três nomes para 2026. A saber: o atacante Villalba, além dos zagueiros Ythallo e Riquelme. Este último, porém, vai, a priori, para o sub-20.

Antes de inscrevê-los, porém, o Botafogo terá que revogar o transfer ban da Fifa. O clube foi punido por conta de uma dívida com o Atlanta United (EUA) na contratação do meia Almada, em junho de 2024. O Glorioso precisa pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) à franquia norte-americana. O clube brasileiro afirma, então, que negocia o pagamento com o seu credor.