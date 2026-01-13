Internacional goleia o Retrô e avança na Copinha

Internacional goleia o Retrô e avança na CopinhaGustavo Ulguim (2x), Eduardo e João Miranda marcam para o Colorado, que terá pela frente o Nacional-SP, na próxima fase
O Internacional confirmou o favoritismo e avançou para terceira fase da Copinha. Nesta terça-feira (13), o Colorado venceu o Retrô por 4 a 0, na Rua Javari, pela segunda fase da maior competição de base do país. Gustavo Ulguim, Eduardo e João Mirando marcaram os gols da gurizada ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Gustavo Ulguim, novamente, marcou o quarto gol, aos 39 minutos.
O Retrô entrou em campo lançando-se mais ao ataque e tentando encontrar o caminho do gol. No entanto, o Internacional logo igualou a posse de bola e começou a buscar oportunidades de gol. Com isso, a Fênix acabou chamando mais o Colorado para o seu campo de ataque, e Gustavo Ulguim abriu o placar. Na sequência, foi a vez de Eduardo ampliar para o Inter. Perto do fim, o zagueiro João Miranda arriscou do meio de campo e fechou a conta no primeiro tempo para o Internacional.
Na etapa final, o Internacional controlou a partida e teve oportunidades. No entanto, como já esperado, diminuiu a intensidade. No entanto, aos 39 minutos da segunda etapa, Luiz Felipe encontrou Gustavo Ulguim pelo meio. O camisa 11 passou a bola para Victor Hugo. O camisa 9 se infiltrou na grande área e devolveu para Ulguim, que transformou a vitória em goleada.
Com o resultado, o Internacional enfrenta o Nacional-SP pela terceira fase da Copinha. A equipe paulista, afinal, venceu a Juventus por 2 a 0, também nesta terça-feira, em Comendador Souza.
