Inter de Milão x Lecce: onde assistir, escalações e arbitragem

A Serie A ficou devendo quatro partidas da 16ª rodada, que ocorrerão todas nos próximos dias. Uma delas, entre Inter de Milão e Lecce, ocorre já nesta quarta-feira (14/1), no Giuseppe Meazza, a partir das 16h45 (de Brasília). O duelo, afinal, coloca times em situações opostas na tabela, visto que a Inter segue na ponta, com 43 pontos, e o Lecce luta ferrenhamente contra o rebaixamento.

Como chega a Inter

Apesar do tropeço em 2 a 2 com o Napoli, na última rodada, a Inter vem de sete partidas sem saber o que é perder pelo Campeonato Italiano, se credenciando de vez como um dos principais concorrentes ao título. Isso porque a equipe de Cristian Chivu chega para esta partida atrasada da 16ª rodada com 43 pontos, três a mais que o rival e vice-líder Milan (40). Assim, precisa evitar tropeçar para tentar manter distância de seus perseguidores.

Para tal, Chivu terá de lidar com desfalques importantes, como Çalhanoglu, Dumfries, di Gennaro e Palacios. Darmián e Josep Martínez ainda surgem como dúvidas, segundo a imprensa europeia. Todos os jogadores em questão sofrem com lesão. Mkhitaryan é o favorito para substituir Çalhanoglu, apesar de Sucic ter chance de começar a partida.

Como chega o Lecce

Vindo de três temporadas ruins desde que retornou à Serie A, o Lecce segue sua sina de lutar contra o rebaixamento na competição. Atualmente, a equipe Giallorossi chega em 17º, com 17 pontos. São apenas três a mais que a Fiorentina, 18ª colocada e que abre o Z-3 do torneio.

Dessa forma, o time de Eusebio di Francesco precisa acelerar para atingir seu objetivo. Nos últimos 12 pontos possíveis, venceu apenas um, em empate com a Juventus, fora de casa. No recorte, porém, perdeu três jogos em seus domínios: para Parma, Roma e Como. O que piora a situação de di Francesco são os inúmeros desfalques, sendo três só por suspensão. Banda e Gaspar, expulsos na derrota para o Parma, estão fora. Ramadani, que levou o terceiro amarelo, também é ausência certa. Além deles, Camada e Berisha estão fora por lesão.