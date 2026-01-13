Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibrachina x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h15

Equipes fazem duelo nesta terça-feira (13), às 15h, pela segunda fase da competição de base. Galinho busca o tetracampeonato
Nesta terça-feira (13) às 15h, Ainda em busca de embalo, Ibrachina e Atlético se enfrentam pela segunda fase da Copinha 2026. O confronto em jogo único será realizado na Arena Ibrachina, em São Paulo. Com um time muito jovem, Galinho, assim, busca o tetracampeonato da Copinha, competição que não vence desde os anos 80.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha todas as emoções do embate, ao vivo, a partir de 14h15. Bola de Ouro da locução esportiva, Cesar Tavares narra a peleja com o auxílio luxuoso do comentarista Adélio Guimarães e com o suporte do brilhante Ian Gali na reportagem.

