Ibrachina surpreende o Atlético e avança à terceira fase da Copinha

Ibrachina surpreende o Atlético e avança à terceira fase da CopinhaTime da Mooca joga bem, supera o Galo e o calor, e vence por 3 a 1. Adversário sai do confronto entre Audax Osasco e Santo André
A busca pelo bicampeonato da Copinha se encerrou para o Atlético ainda na segunda fase. Afinal, nesta terça-feira (13), o Galo perdeu para o Ibrachina por 3 a 1 e foi eliminado da competição. Vitor Gabriel (contra), Luiz Fernando e Vicente marcaram os gols da classificação do time da Mooca à terceira fase, enquanto Erick descontou para o Alvinegro.
O adversário do Ibrachina sairá do vencedor entre Audax Osasco e Santo André, que se enfrentam ainda nesta terça-feira, às 19h (de Brasília).
O forte calor na Ibrachina Arena era sentido pelos jogadores em campo. Aparentemente, o elenco do Galo sentiu mais, evitando marcar mais em cima por conta do desgaste. Já o time da casa tomou as rédeas da partida e foi melhor no primeiro tempo, principalmente com o atacante Enrico.
Aos 31 minutos, o Ibrachina teve um pênalti a seu favor, após a bola pegar no braço de Vitor Gabriel dentro da área. Contudo, Enrico bateu para grande defesa do goleiro Pedro Cobra, que mandou para a linha de fundo. Na cobrança, a bola foi para a área e acabou pegando no próprio Vitor Gabriel, que marcou contra.
Após o gol, uma confusão ocorreu durante a comemoração. Nathan recebeu o segundo amarelo por arrancar a bandeirinha de escanteio e acabou expulso. Porém, o árbitro foi avisado que foi outro jogador quem cometeu a infração e retirou o cartão vermelho.
Atlético vai para cima, mas Ibrachina sacramenta classificação
Atrás do marcador, o Atlético teve que ir para cima no segundo tempo em busca do empate, que saiu rapidamente. Afinal, aos sete minutos, Erick bateu falta certeira no ângulo do goleiro e fez um golaço. O Ibrachina não sentiu o gol e teve em Enrico seu principal jogador. Melhor em campo, o time da Mooca passou à frente em bobeada de Pedro Cobra. O goleiro saiu mal do gol, e a bola sobrou nos pés de Luiz Fernando, que marcou.
Nos acréscimos, o Dragão da Mooca sacramentou a classificação. Em bola alçada na área, a bola sobrou para Vicente, que bateu sem chances para Pedro Cobra, dando números finais à partida.