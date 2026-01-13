Hugo Souza fica de fora de treino do Corinthians e pode ser baixa contra o Bragantino

Goleiro teve um quadro de virose e virá preocupação no Timão. Dorival pode contar com novidades para a partida

Afinal, o goleiro teve um quadro de virose e desfalcou o elenco alvinegro. Caso Hugo não se recupere a tempo, a tendência é que Dorival Júnior utilize Felipe Longo na partida em Bragança Paulista.

O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira (13) e iniciou a preparação para encarar o Bragantino, na próxima quinta-feira (15), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Na atividade, o Timão teve a ausência de Hugo Souza.

O volante José Martínez também não esteve presente na atividade. O jogador viajou para a Venezuela para renovar o seu passaporte e ainda não conseguiu retornar ao Brasil. Memphis Depay, que faz tratamento de um edema ósseo no joelho, também ficou de fora.

Por outro lado, Dorival pode ter novidades na equipe. O zagueiro Gabriel Paulista, recém-chegado ao Corinthians, já treina com o elenco e pode aparecer pela primeira vez entre os relacionados. Inclusive, há a expectativa de que o volante Raniele e o atacante Yuri Alberto estejam à disposição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.