Houston Dynamo oficializa a contratação de Guilherme, ex-Santos

O Santos receberá 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual) pela transferência do atleta de 30 anos. Guilherme defendeu o Peixe por duas temporadas, atuou em 94 partidas, marcou 27 gols e deu 19 assistências.

O Houston Dynamo (Estados Unidos) oficializou a chegada do atacante Guilherme, ex-Santos, nesta terça-feira (13). O clube emitiu nota informando a compra do jogador e a duração do contrato: até o final de 2028, com possibilidade de renovação até 2029.

A única conquista do jogador com a camisa alvinegra foi a Série B de 2024. O atleta também fez parte do elenco vice-campeão paulista na mesma temporada. O atacante encerrou duas temporadas consecutivas como artilheiro e líder de passes para gol da equipe.

Esta será a terceira experiência internacional na carreira do jogador, que já defendeu as cores do Al-Faisaly (Arábia Saudita) e do Al Dhafra (Emirados Árabes).

Na última semana, Guilherme deixou uma mensagem de agradecimento à torcida do Santos em publicação feita nas redes sociais do presidente do clube, Marcelo Teixeira.

“Um beijo para a nação. Agradecer pelo carinho. Pedir desculpas se, por algum momento, eu fiz algo que entristeceu o coração de algum torcedor. Já estou me emocionando aqui. O Santos vai ficar no meu coração. Obrigado, nação! Amo vocês! Obrigado, presidente, por ter me ligado lá em 2023, início de 2024. Obrigado por essa parceria nesses dois anos, pelo carinho que você sempre teve comigo, com a minha família. Seja nos momentos bons ou ruins. Obrigado por tudo”, escreveu o jogador.