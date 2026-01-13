Griezmann decide, Atlético de Madrid vence La Coruña e vai às quartas da Copa do Rei

Griezmann decide, Atlético de Madrid vence La Coruña e vai às quartas da Copa do ReiFrancês marca um golaço de falta no 2° tempo e garante Colchoneros na próxima fase e mantém sonho da 11º título do torneio
O Atlético de Madrid não teve grande facilidade para conquistar a classificação para as quartas de final da Copa do Rei. Os Colchoneros venceram o La Coruña por 1 a 0, nesta terça-feira (13), no Estádio Municipal de Riazor, em Corunha, pelas oitavas de final da competição. O único gol do duelo foi do francês Antoine Griezmann em uma pintura de cobrança de falta no segundo tempo.
A equipe comandada por Diego Simeone conseguiu manter a maior posse de bola, porém faltou mais eficiência na pontaria. E poderia sair com o resultado ainda mais dilatado. Agora, o clube busca a 11ª conquista da Copa do Rei. Do outro lado, o time de Antonio Hidalgo foi bem para travar as investidas dos adversários e ainda conseguiu assustar em alguns contra-ataques. Porém, também pecou no terço final do campo.
Faltou mais intensidade
O Atlético de Madrid até teve maior controle da partida, porém faltou o ímpeto de querer sair com a vitória. O time criou chances, porém muito pouco para quem entrou como favorito. Matteo Ruggeri e Antoine Griezmann foram mais incisivos e colocaram uma bola na trave cada. Do outro lado, o Deportivo La Coruña se defendeu bem e teve a melhor chance com Zakaria Eddahchouri.
Uma pintura decisiva para o Atlético de Madrid
Na volta para a segunda, os Herculinos mostraram poder de definição. Logo no primeiro minuto, Zakaria chutou quase na marca do pênalti após cruzamento para área, mas a defesa madrilenha afastou o perigo. O Atlético de Madrid, aliás, demorou para construir uma jogada com passe. Aos 11 minutos, Julián Álvarez teve bela oportunidade em chute dentro de área, mas desperdiçou. Pouco tempo depois, os Colchoneros conseguiram uma falta frontal. Se com a bola rolando não estava dando certo, a bola parada foi essencial. Com categoria, Antoine Griezmann colocou a bola no ângulo para abrir o placar. Depois disso, os donos da casa subiram as linhas, ficaram mais com a bola e tentaram o empate. No entanto, o Atleti resistiu e garantiu a classificação.
E agora?
Com o resultado, o Atlético agora aguarda o sorteio das quartas de final da competição. Antes disso, a equipe volta a campo no domingo (18) contra o Alavés, às 12h15 (de Brasília), no Metropolitano de Madrid. Os madrilenhos ocupam no momento a quarta colocação, com 38 pontos.
