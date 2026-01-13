Grêmio x São José: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio x São José: onde assistir, escalações e arbitragemLuis Castro deve realizar modificações no Imortal, preservar quem atuou os 90 minutos da estreia e dar chance aos que tiveram menos minutos
O Grêmio encara o São José pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, às 21h30, na Arena, nesta quarta-feira (14). Ambos tiveram inícios de trajetória distintos na estreia pelo Estadual.
Onde assistir
A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, pelo sistema pay-per-view.
Como chega o Grêmio
O Imortal deixou uma impressão positiva em sua estreia na temporada ao superar o obstáculo do gramado do Estádio dos Eucaliptos, segundo o técnico Luis Castro. Assim, o Tricolor gaúcho construiu uma goleada por 4 a 0 sobre o Avenida em seu primeiro compromisso no ano. Na sequência do planejamento, o mais provável é que o comandante português promova um rodízio no elenco.
No caso, preservar os jogadores que estiveram entre os 11 iniciais na vitória sobre o Avenida. Além disso, fornecer mais minutos para as opções que tiveram menos espaço. Mais especificamente, alternativas que foram para o banco durante a partida ou que começaram na reserva e entraram durante o duelo.
Inclusive, a estreia do Grêmio como mandante na temporada será com portões fechados. Isso porque o clube precisará cumprir uma punição por episódios negativos que ocorreram no primeiro Gre-Nal da final, na edição passada do Gauchão.
Como chega o São José
O Zeca teve uma estreia menos animadora no Estadual ao empatar sem gols com o Inter, de Santa Maria, na condição de mandante. Neste cenário, o treinador Luiz Gabardo Junior estuda manter parte do time titular do primeiro jogo no Campeonato Gaúcho. Por sinal, uma das possibilidades é escalar um time que priorize uma postura mais defensiva
GRÊMIO X SÃO JOSÉ
Campeonato Gaúcho – 2ª rodada
Data e horário: 14/1/2026 (sábado), às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena, Porto Alegre (RS)
GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Balbuena, Kannemann e Marlon; Noriega (Dodi), Tiaguinho, Roger, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
SÃO JOSÉ: Fábio; Danilo Guimarães, Tiago Pedra, Eduardo Melo e Angelo; Carriljo, Keverton (Gabriel Lima) e Zé Vitor; Ronald, Grafite e Douglas. Técnico: Luiz Gabardo Junior
Árbitro: Elias da Silva Elyseu
Assistentes: Michael Stanislau e Jeissyevan Freitag Gonçalves
