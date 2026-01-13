Grêmio x São José: onde assistir, escalações e arbitragem

Luis Castro deve realizar modificações no Imortal, preservar quem atuou os 90 minutos da estreia e dar chance aos que tiveram menos minutos / Crédito: Jogada 10

O Grêmio encara o São José pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, às 21h30, na Arena, nesta quarta-feira (14). Ambos tiveram inícios de trajetória distintos na estreia pelo Estadual. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio O Imortal deixou uma impressão positiva em sua estreia na temporada ao superar o obstáculo do gramado do Estádio dos Eucaliptos, segundo o técnico Luis Castro. Assim, o Tricolor gaúcho construiu uma goleada por 4 a 0 sobre o Avenida em seu primeiro compromisso no ano. Na sequência do planejamento, o mais provável é que o comandante português promova um rodízio no elenco. No caso, preservar os jogadores que estiveram entre os 11 iniciais na vitória sobre o Avenida. Além disso, fornecer mais minutos para as opções que tiveram menos espaço. Mais especificamente, alternativas que foram para o banco durante a partida ou que começaram na reserva e entraram durante o duelo. Inclusive, a estreia do Grêmio como mandante na temporada será com portões fechados. Isso porque o clube precisará cumprir uma punição por episódios negativos que ocorreram no primeiro Gre-Nal da final, na edição passada do Gauchão.