Grêmio faz contato com Palmeiras e avança pela contratação de Weverton

Ainda não há uma definição se Weverton deixará ou não o Verdão . As conversas entre os clubes estão em estágios iniciais. Vale lembrar que nos últimos dias a direção do Palmeiras ficou irritada com a postura gremista de procurar o jogador antes. Por isso, os primeiros contatos ocorreram na tentativa de resolver o conflito.

Weverton pode deixar o Palmeiras nos próximos dias para defender o Grêmio. Isso porque o clube gaúcho já tem um acerto com o jogador e, agora, entra em contato com o Verdão na tentativa de um acordo pela contratação do jogador de 38 anos. A informação foi publicada inicialmente pelo “Nosso Palestra”.

Atualmente, Weverton é reserva do time de Abel Ferreira. Há expectativa que o treinador realize um rodízio entre os goleiros do elenco (além de Weverton, Carlos Miguel e Marcelo Lomba), o que não foi confirmado pelo comandante da equipe. Por isso, havia dúvida se o defensor seguiria na equipe enquanto reserva. Além do Grêmio, recentemente o defensor recebeu consulta do Bahia, embora sem acordo.

Vale lembrar que o contrato de Weverton com o Palmeiras encerra no final deste ano. Até o momento, o clube não tem intenção de negociar o atleta. Tanto a comissão técnica quanto a direção do clube avaliam muito bem o jogador, principalmente pela liderança exercida no vestiário. O Verdão ainda considera renovar o vínculo do goleiro por mais um ano, ou seja, até o final de 2027.

Abel Ferreira comentou sequência de Weverton no Palmeiras

Após o jogo do último sábado (10), com vitória do Palmeiras diante da Portuguesa por 1 a 0, Abel Ferreira analisou a disputa por posição no gol e comentou a permanência de Weverton no Verdão: “O Weverton tem contrato, é jogador do Palmeiras. Ganhou títulos comigo e é o maior goleiro da história do Palmeiras, as pessoas gostem ou não. Ele sabe o que fizemos com o (Marcos) Rocha, renovamos quatro ou cinco vezes depois de mostrar rendimento. Ele sabe o que espero dele. Gosto de ter dois jogadores por cada posição do mesmo nível, e depois escolher. É uma posição que estou contente, tenho Weverton, Carlos (Miguel) e (Marcelo) Lomba”.

Defendendo o Verdão desde 2018, Weverton conquistou 12 títulos com a camisa do clube: quatro Paulistões (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), três Brasileirões (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). O atleta é um dos jogadores com mais taças levantadas pelo clube, ao lado de nomes como Gustavo Gómez, Dudu e Ademir da Guia.