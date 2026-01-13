Grêmio acelera regularização de Tetê e avalia estreia no Gauchão

Atacante já foi apresentado, aguarda inscrição no BID e pode atuar contra o São Luiz, enquanto comissão técnica analisa sua condição física

Apesar da expectativa, o cronograma ainda não é tratado como definitivo. Isso porque a comissão técnica pretende avaliar com cautela a condição física de Tetê antes de liberá-lo para jogo. O atacante ficou alguns dias sem treinar durante o período de negociação, o que pode levar à sua preservação. Ainda assim, Tetê realizou atividades físicas em São Paulo no último fim de semana e passa a integrar os trabalhos com o elenco nesta terça-feira (13).

Após oficializar a contratação e apresentar Tetê na última segunda-feira (12), o Grêmio intensificou os esforços para viabilizar a estreia do atacante. Agora, a diretoria do Grêmio trabalha para concluir a regularização e registrar o jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, etapa que deve ser finalizada nesta terça-feira (13). Se cumprir o prazo, o novo camisa 21 do Tricolor ficará à disposição para estrear no Campeonato Gaúcho, no duelo contra o São Luiz, marcado para sábado (17), na Arena.

Na apresentação oficial, Tetê assegurou estar apto para atuar. Segundo o próprio jogador, ele atuava em ritmo de competição no Panathinaikos e manteve a preparação física durante a pausa recente. Fator que, em sua avaliação, o deixa pronto para entrar em campo assim que o técnico Luís Castro optar por utilizá-lo.

Concorrência de colombiano

Além da possibilidade de estreia imediata, o reforço também amplia as alternativas táticas do Grêmio. Inicialmente contratado para disputar posição na ponta direita — setor considerado carente no elenco —, Tetê terá como principal concorrente o colombiano José Enamorado. O grupo ainda conta com o jovem Roger, que estreou com gol e assistência contra o Avenida, e com o argentino Pavón.

No entanto, o atacante destacou sua versatilidade e se colocou à disposição para atuar também de forma centralizada, inclusive como armador. Essa característica ganha relevância diante de uma lacuna identificada por Luís Castro, que solicitou à diretoria um meio-campista criativo. Sem Monsalve, que passou por nova cirurgia e está fora do Campeonato Gaúcho, Cristaldo iniciou a temporada como titular. Mas o cenário abre espaço para novas soluções ao longo da competição.

