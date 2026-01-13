Gerson chora em apresentação no Cruzeiro: “Eu não sou assim”

Jogador vai às lágrimas ao falar da relação com o pai e empresário, Marcão, revelando ter passado fome no passado / Crédito: Jogada 10

O volante Gerson foi, enfim, apresentado ao Cruzeiro. Nesta terça-feira (13/1), na Toca da Raposa II, o jogador vestiu a camisa 97 ao lado do gestor da SAF, Pedro Lourenço, e de Pedro Junio, vice-presidente do clube. Na apresentação, Gerson se emocionou, chegando às lágrimas. “Estou muito feliz, vale ressaltar. Minha família está feliz, o que é o mais importante para mim. O meu aceite de vir ao Cruzeiro é porque foi um projeto irrecusável. Além disso, o que me fez aceitar, foi todo o esforço que o Pedrinho, Pedro Junio, o Bruno e o professor (Tite) fizeram. Eu acho que quando tem esse esforço grande de te querer em um ambiente, você leva isso em consideração. Projeto irrecusável de um clube gigante, de muita história”, afirmou.

LEIA MAIS: Coluna do Faria: com Gerson, Cruzeiro mostra força e protagonismo Gerson, que é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, custando cerca de R$ 188 milhões, contou como ficou sabendo do interesse do Cruzeiro. “Eu estava de férias. Tinha que voltar dia 14 para me apresentar. Aí meu pai (Marcão, seu empresário), falou que tinha possibilidade de vir para o Cruzeiro. Aí eu falei: “Vai para cima”. Porque, se fechar, vou ficar muito feliz”, revelou. Posições e Copa do Mundo O jogador, então, respondeu sobre suas funções em campo. Volante e meia pela direita, Gerson revelou que não tem preferência, desde que possa ajudar dentro de campo. Ele afirmou crer que estar no Cruzeiro pode deixá-lo mais perto de disputar a Copa do Mundo de 2026.

“Como eu sempre falo, minha função é ajudar. Vou estar sempre à disposição. É um privilégio que eu posso fazer mais de uma função. Professor já me conhece bem. Me fazem muito essa pergunta, mas eu não tenho uma preferida. E óbvio que é meu sonho estar na Copa do Mundo. O projeto Cruzeiro me deixa muito mais próximo disso, até porque o clube está me dando toda a estrutura para isso”, afirmou. Relação com o pai No ponto alto da apresentação, o craque foi às lágrimas. Ele aproveitou uma das perguntas dos jornalistas presentes para desabafar sobre mensagens que recebe acerca de seu pai. “Meu pai foi meu primeiro treinador, na rua. A gente esteve junto quando a gente passava dificuldade. Meu pai sempre acreditou muito em mim. A gente briga bastante, mas fico emocionado de falar isso. Muitas pessoas criticam, falam muita coisa, até pelo mundo o que a gente vive hoje. Fala-se mais do próximo do que da própria vida. Mas é muito fácil, por trás de uma rede social, falar. A gente não tinha nada o que comer em casa, não vai ser agora que eu vou abandonar ele. Estamos juntos até o final”, iniciou, enquanto começava a se emocionar.