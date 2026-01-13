Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza x Novorizontino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h15

Prélio será disputado em Mogi das Cruzes, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior
Em jogo único, Fortaleza e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira (13), às 11h, em Mogi das Cruzes, pela segunda fase desta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem vencer, portanto, se garante na terceira fase da competição mais badalada das categorias de base do futebol brasileiro.

A Voz do Esporte levanta cedo da cama para acompanhar esta promessa de grande espetáculo, ao vivo, a partir de 10h15. Filipe Sousa narra. João Miguel Lotudo comenta. David Silva reporta. É daqui a pouco!

