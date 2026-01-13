Fluminense x Referência, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h45

Líder do Grupo 25 com 100% de aproveitamento, o Fluminense dá um novo passo rumo ao hexacampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dessa forma, os Moleques de Xerém enfrentam o Referência-SP, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. A bola rola nesta terça-feira (13), às 18h30 (de Brasília).

Referência no jornalismo digital e nas transmissões de jogos pela web, com o perdão do trocadilho, claro, a Voz do Esporte acompanha o prélio, ao vivo, a partir de 17h45. Gabriel Belmonte já avisou nas redes sociais que narra a peleja. Cleyton Santos, que voltou com tudo das férias, comenta o embate, enquanto Gabo Ferreira reporta os detalhes do match.