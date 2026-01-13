Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Madureira: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense x Madureira: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor estreia nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela primeira rodada da Taça Guanabara
Após bater na trave no ano passado, o Fluminense inicia a busca pelo 34º título do Campeonato Carioca. O Tricolor estreia nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), contra o Madureira, no Luso Brasileiro, pela 1ª rodada da Taça Guanabara. Sem contar com os principais jogadores à disposição e nem o técnico Luis Zubeldía, o Time de Guerreiros aposta na mescla entre base e atletas pouco aproveitados.

Em 2026, o Cariocão adotou um novo formato. Agora, portanto, os 12 times foram divididos em dois grupos de seis e enfrentam as equipes da chave oposta. Os quatro primeiros de cada avançam às quartas de final, que será disputada em jogo único. O primeiro colocado geral é campeão da Taça Guanabara. O último cai para a segunda divisão, enquanto o penúltimo joga a vida contra o segundo melhor da Série A2.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premier (pay-per-view).

Como chega o Fluminense

Sem os principais jogadores à disposição, o Fluminense estreia com um time formado majoritariamente por jogadores da base e pouco utilizados no ano passado. A principal expectativa, portanto, está em joias como Wallace Davi e Riquelme Felipe, além dos gringos Santi Moreno e Rubén Lezcano. Também existe confiança na evolução do centroavante John Kennedy.

Além disso, o Fluminense terá dois reforços à disposição. Afinal, o zagueiro Jemmes e o lateral-esquerdo Guilherme Arana estão treinando desde o início da pré-temporada e estão à disposição. Contudo, o Tricolor não terá o técnico Luis Zubeldía na beira do campo. O treinador, aliás, até abriu mão das férias, mas precisou passar por um procedimento cardiovascular.

Como chega o Madureira

Vice-campeão da Taça Rio e classificado para a Série D do Brasileirão pela campanha de 2025, o Madureira reformulou o elenco para 2026. Afinal, o Tricolor Suburbano contratou 15 jogadores. Dessa forma, chega renovado para surpreender nesta temporada. Entre as novidades, está o técnico Felipe Surian.

Além de reformular o elenco, o Madureira também aposta na mescla entre jovens e experientes, como o meia Rodrigo Lindoso. O meio-campista, de 36 anos, ganhou projeção no início da carreira justamente no Tricolor Suburbano. Desde o ano passado, ele retornou para a terceira passagem pelo clube.

FLUMINENSE X MADUREIRA

Campeonato Carioca – 1ª rodada da Taça Guanabara
Data e horário: 14/01/2025, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
FLUMINENSE: Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello e Guilherme Arana; Wallace Davi, Luis Fernando e Lezcano; Santi Moreno, Riquelme Felipe e John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas
MADUREIRA: Neguete; Júlio César, Daniel Felipe, Marcão e Matheus Julião; Arthur Santos, Rodrigo Lindoso e Juninho; Everton Messias, Ricardo Oliveira e Vinícius Balotelli. Técnico: Felipe Surian
Árbitro: Alex Gomes Stefano
Auxiliares: Hugo Filemon Soares Pinto e Juan Motta Cidri
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

