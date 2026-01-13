O Flamengo promete carga máxima para realizar o sonho de repatriar Lucas Paquetá. O Rubro-Negro, aliás, já acertou os termos com o jogador, mas ainda falta a liberação com o West Ham, da Inglaterra. O clube inglês, aliás, pede 60 milhões de euros (R$ 376 milhões) pelo meio-campista. O valor, no entanto, é visto como “fora da realidade” pelos cariocas.
O negócio é difícil, mas o Flamengo buscará um acordo com os ingleses. O Rubro-Negro, inicialmente, ofereceu 35 milhões de euros (R$ 219 milhões), mas o clube inglês rejeitou. Agora, prepara uma nova proposta de 40 milhões de euros (R$ 250 milhões). Além disso, o clube carioca também aposta no desejo do jogador para convencer o West Ham.
Há otimismo pelo avanço nas conversas com o West Ham. Afinal, mesmo com mercado na Europa, Lucas Paquetá prioriza o retorno para o Brasil. Portanto, o Flamengo não teme um possível interesse dos ingleses Tottenham e Chelsea, que monitoram a situação do jogador. Ele, aliás, vê a volta para o futebol brasileiro como uma forma de se reaproximar da Seleção.
Revelado no Flamengo, Lucas Paquetá foi negociado com o Milan, da Itália, em 2018. Após duas temporadas sem destaque no futebol italiano, foi para o Lyon, da França, onde evoluiu e chamou a atenção do futebol inglês. Em 2022, o West Ham contratou o jogador por 61,6 milhões de euros (R$ 309 milhões). Desde então, defende o clube londrino e se consolidou na Europa.
