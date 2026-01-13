O Flamengo promete carga máxima para realizar o sonho de repatriar Lucas Paquetá. O Rubro-Negro, aliás, já acertou os termos com o jogador, mas ainda falta a liberação com o West Ham, da Inglaterra. O clube inglês, aliás, pede 60 milhões de euros (R$ 376 milhões) pelo meio-campista. O valor, no entanto, é visto como “fora da realidade” pelos cariocas.

O negócio é difícil, mas o Flamengo buscará um acordo com os ingleses. O Rubro-Negro, inicialmente, ofereceu 35 milhões de euros (R$ 219 milhões), mas o clube inglês rejeitou. Agora, prepara uma nova proposta de 40 milhões de euros (R$ 250 milhões). Além disso, o clube carioca também aposta no desejo do jogador para convencer o West Ham.