Flamengo deve retardar estreia do time principal em 2026

Rubro-Negro prepara elenco para a final da Supercopa do Brasil, em 1º de fevereiro; antes, terá jogos contra Vasco, Fluminense e São Paulo
Acostumado a utilizar o time sub-20 nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca nas últimas temporadas, o Flamengo ainda não bateu o martelo sobre quando estreará suas estrelas em 2026. Havia a expectativa para a terceira rodada (ou seja, quarta partida do Fla no ano) em clássico contra o Vasco- no que seria, inclusive, o retorno do Rubro-Negro ao Maracanã – , dia 21 de janeiro, às 21h30 (de Brasília).

No entanto, a tendência é que tal estreia seja apenas para o dia 1º de fevereiro, quando o Flamengo decide o primeiro título do ano: a Supercopa do Brasil. Será em jogo contra o Corinthians, no Mané Garrincha (DF), em Brasília, às 16h. A informação é desta terça-feira (13/1) através do jornalista Venê Casagrande.

LEIA MAIS: CBF detalha primeiras rodadas do Brasileirão; veja

O Mais Querido, porém, deverá levar um jogador ou outro a campo antes da data determinada. O clube, afinal, tem jogos contra o Fluminense, dia 25 de janeiro, e contra o São Paulo, dia 28, em jogos pelo Carioca e Brasileirão, respectivamente. Isso dependerá das avaliações físicas individuais dos atletas nestes primeiros dias de pré-temporada.

Enquanto o time sub-20 atuou na estreia no Carioca, no último sábado (10/1), o elenco principal se reapresentou na última segunda (12/1). Dessa forma, apenas nove dias separam a reapresentação do Clássico dos Milhões, contra o Vasco, jogo que também poderá contar com algum considerado titular entre os relacionados.

Próximos jogos do Flamengo na temporada 2026*

Time Sub-20

14/1 (quarta), 21h30, Vs Bangu (f), 1ª rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca)

17/1 (sábado), 21h30, Vs Volta Redonda (f), 2ª rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca)

Adição de jogadores pontuais

21/1 (quarta), 21h30, Vs Vasco (c), 3ª rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca)

25/1 (domingo), 18h, Vs Fluminense (f), 4ª rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca)

28/1 (quarta), 21h30, Vs São Paulo (f), 1ª rodada do Brasileirão

Elenco completo

1º/2 (domingo), 16h, Vs Corinthians (n), Final da Supercopa do Brasil

*Clube ainda não confirma tais previsões

