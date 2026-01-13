Flamengo deve retardar estreia do time principal em 2026

Rubro-Negro prepara elenco para a final da Supercopa do Brasil, em 1º de fevereiro; antes, terá jogos contra Vasco, Fluminense e São Paulo

Acostumado a utilizar o time sub-20 nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca nas últimas temporadas, o Flamengo ainda não bateu o martelo sobre quando estreará suas estrelas em 2026. Havia a expectativa para a terceira rodada (ou seja, quarta partida do Fla no ano) em clássico contra o Vasco- no que seria, inclusive, o retorno do Rubro-Negro ao Maracanã – , dia 21 de janeiro, às 21h30 (de Brasília).

No entanto, a tendência é que tal estreia seja apenas para o dia 1º de fevereiro, quando o Flamengo decide o primeiro título do ano: a Supercopa do Brasil. Será em jogo contra o Corinthians, no Mané Garrincha (DF), em Brasília, às 16h. A informação é desta terça-feira (13/1) através do jornalista Venê Casagrande.