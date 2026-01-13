Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ferroviária x Santos, pela Copinha: onde assistir e escalações

Peixe quer manter o 100% de aproveitamento para garantir vaga na terceira fase da competição, enquanto Locomotiva quer mostrar sua força
Jogada 10
Dois dias depois de entrarem em campo pela segunda fase da Copinha, Ferroviária e Santos voltam a atuar pela competição. O confronto entre equipes paulistas acontecem na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Municipal de São Carlos, pela terceira fase da competição.

Na fase anterior, as duas equipes superaram adversários do Centro-Oeste. A Locomotiva bateu o Real Brasília, enquanto o Peixe eliminou o Cuiabá. Na fase de grupos, o time grená terminou na liderança do Grupo 15, com sete pontos. Já o Alvinegro ficou na primeira colocação do Grupo 16, com nove pontos.

Como chega a Ferroviária

Ainda invicta na competição, a Locomotiva vai para o seu grande desafio na Copinha. Até aqui, a Ferroviária superou Quixadá-CE e America-RJ, na fase de grupos, além do Real Brasília, e empatou com o Cuiabá. Pela primeira vez no torneio, o time grená mudará de cidade, já que deixa Araraquara para atuar em São Carlos.

Como chega o Santos

O Alvinegro chega para a terceira fase com 100% de aproveitamento. O Peixe quer manter o bom desempenho para seguir como um dos favoritos para o título. Para o confronto contra a Ferroviária, a equipe terá o reforço de Gustavo Henrique, Pepê Fermino e Matheus Xavier, que estavam com o time principal na estreia do Campeonato Paulista.

FERROVIÁRIA X SANTOS

Copa São Paulo de Futebol Júnior – Terceira Fase (jogo único)
Data e horário: 14/01/2026 (quarta-feira), às 21h15 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, São Carlos (SP)
FERROVIÁRIA: Miguel Roda; Nicolas Silva, João Victor, Gabriel Tacianelli e Marcos Vinícius; Pedro Barros, Willian, Guilherme Zuccaro e Abner; Arthur Schilling e Erick Coutinho. Técnico: Jean Carlo.
SANTOS: Rodrigo Falcão; JP Chermont, João Ananias, João Alencar e Rafael Gonzaga; Gustavo Henrique, Pepê Fermino, Lucas Yan e Nadson; Rafael Freitas e Mateus Xavier. Técnico: Vinícius Marques.

