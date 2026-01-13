Ex-presidente de de clube francês é assassinado durante velório da mãe

Alain Orsoni, de 71 anos, era figura conhecida da política e do movimento separatista da Córsega; polícia investiga ação do crime organizado

De acordo com o jornal Le Monde, a polícia trabalha com a principal hipótese de que um grupo criminoso organizado tenha executado o homicídio, o que reforça o histórico de episódios violentos ligados à trajetória de Alain Orsoni.

O ex-presidente do Ajaccio, Alain Orsoni, foi assassinado nesta segunda-feira (12) durante o funeral da própria mãe, na comuna de Vero, na ilha francesa da Córsega. De acordo com informações divulgadas pela imprensa francesa, o ex-dirigente, de 71 anos, foi atingido por um disparo direto no peito.

Orsoni teve atuação destacada no cenário político da ilha. Nos anos 1980, integrou e chegou a liderar o Movimento de Libertação Nacional da Córsega (FLNC). Em 1983, um atentado que tinha como alvo o dirigente resultou na morte de seu irmão, enquanto os autores do crime acabaram assassinados posteriormente dentro da prisão. Posteriormente, em 1990, fundou o Movimento pela Autodeterminação (MPA), organização que acabou sendo dissolvida alguns anos depois.

Após enfrentar acusações de corrupção, ele permaneceu exilado por 13 anos. Retornou à Córsega pouco antes de assumir a presidência do Ajaccio, então na segunda divisão do futebol francês, em 2008. Naquele mesmo ano, escapou de uma tentativa de assassinato.

As autoridades prenderam Orsoni em 2009 sob a acusação de ligação com o crime organizado, em meio a suspeitas constantes de vínculos com atividades ilegais. No entanto, após 36 dias detido e uma prolongada greve de fome, acabou libertado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.