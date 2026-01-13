Escalação: Fluminense terá “mistão” e reforços para estreia no Carioca

O primeiro grupo do Fluminense que se apresentou aos treinos no dia 2 de janeiro foi majoritariamente por jovens de Xerém. No entanto, a comissão técnica optou por escalar um time misto e com os reforços até o momento para estreia contra o Madureira, nesta quarta-feira (14), às 19h, no Luso-Brasileiro, pela primeira rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. As informações são da Central Fluminense e do Lance.

O zagueiro Jemmes e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, únicos reforços até o momento, vão iniciar a partida e fazer suas respectivas estreias pelo Fluminense. Fora eles, a comissão técnica quer dar mais oportunidades ao jogadores com menos minutagem da temporada passada. Nesta lista, estão Igor Rabello, Lezcano e Santi Moreno, por exemplo.