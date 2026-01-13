Escalação: Fluminense terá “mistão” e reforços para estreia no Carioca

Escalação: Fluminense terá “mistão” e reforços para estreia no CariocaTricolor enfrenta o Madureira nesta quarta-feira (14), às 19h, no Luso-Brasileiro, pela primeira rodada da competição estadual
O primeiro grupo do Fluminense que se apresentou aos treinos no dia 2 de janeiro foi majoritariamente por jovens de Xerém. No entanto, a comissão técnica optou por escalar um time misto e com os reforços até o momento para estreia contra o Madureira, nesta quarta-feira (14), às 19h, no Luso-Brasileiro, pela primeira rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. As informações são da Central Fluminense e do Lance.
O zagueiro Jemmes e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, únicos reforços até o momento, vão iniciar a partida e fazer suas respectivas estreias pelo Fluminense. Fora eles, a comissão técnica quer dar mais oportunidades ao jogadores com menos minutagem da temporada passada. Nesta lista, estão Igor Rabello, Lezcano e Santi Moreno, por exemplo.
Além disso, alguns jogadores formados nas categorias de base em Xerém também deve iniciar a partida. O volante Wallace Davi e Julio Fidelis devem iniciar a partida como titulares. No ataque, principal problema de 2025, Joh n Kennedy tende a começar no XI inicial.
Assim, o Flu deve ir a campo com: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello, Guilherme Arana; Wallace Davi, Otávio, Lezcano; Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy.
Por fim, o Tricolor das Laranjeiras não contará com o técnico Zubeldía, que se recupera de uma angioplastia com stent. Entre os jogadores, o único desfalque confirmado é João Lourenço. O jovem atacante sofreu uma lesão durante os treinamentos.