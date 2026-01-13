Entrevista de Messi impulsiona valorização da Coca-Cola na Bolsa; entenda

Repercussão global de uma das preferências pessoais do astro argentino movimentou o mercado financeiro em janeiro / Crédito: Jogada 10

Um dos raros momentos públicos de descontração de Lionel Messi desencadeou uma reação impactante nas bolas de valores. Em entrevista exibida no dia 7 de janeiro ao canal Luzu TV, o astro comentou despretensiosamente sobre algumas de suas preferências pessoais sem imaginar o efeito que a fala causaria na Coca-Cola.

Em dado momento do papo, o astro comentou que costuma consumir vinho misturado com Sprite. Isso porque, segundo a declaração, intensifica o efeito da bebida alcoólica. A citação surgiu em resposta a uma pergunta sobre hábitos cotidianos, sem qualquer menção a campanhas ou acordos comerciais. A fala se espalhou rapidamente e ganhou corpo nas redes sociais, inclusive com repercussão de grandes veículos mundiais. Mas não parou por ai, pois o reflexo também atingiu o mercado financeiro. Messi bebe vinho com Sprite para bater mais rápido. pic.twitter.com/48pCQVBNOo — B24 (@B24PT) January 6, 2026

Relação Messi e Coca-Cola Desde a veiculação da entrevista, as ações da Coca-Cola acumularam valorização próxima de 5%. A oscilação representou, de acordo com dados da plataforma Day Trading, um aumento aproximado de 12,9 bilhões de dólares no valor de mercado da empresa.