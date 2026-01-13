Enamorado detalha suas credenciais ao chegar no Grêmio: “Posso atuar pelas duas beiradas”

Atacante colombiano cita suas principais características e conversa prévia no Imortal com o técnico Luis Castro / Crédito: Jogada 10

O Grêmio fez a terceira apresentação de um reforço para o ano nesta terça-feira (13), na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho: o atacante José Enamorado. Na verdade, o colombiano foi a segunda contratação que o Imortal confirmou para a temporada. A curiosidade é o que o novo camisa 99 do time gaúcho completa 27 anos nesta terça. Em seu contato com os jornalistas, o jogador, que chegou após desfecho positivo em negociação com o Junior Barranquilla, da Colômbia, detalhou a sua credencial ao abordar quais são suas principais características.

“Não tenho problema para atuar pelas beiradas de ataque. Sou um jogador rápido, bom no 1 contra 1. Não tenho problema se jogo pela direita ou pela esquerda. Estou muito feliz e agradecido pela oportunidade. A ideia é me colocar pronto o mais rápido possível e ficar à disposição da comissão. A ideia é aportar o melhor ao time”, relatou Enamorado. Em seguida, o colombiano mostrou-se realizado com a chance em defender o Tricolor gaúcho e engrandeceu a oportunidade, além do desejo em rapidamente estrear pela equipe. “Eu e minha família estamos muito contentes e ansioso para poder arrancar e somar minutos com esta maravilhosa instituição aqui na Arena do Grêmio. Eu acho que é uma linda oportunidade para minha carreira. Acho que agora é trabalhar fortemente, humildemente e somar à equipe o quanto eu puder”, ressaltou o atacante.

Otimismo em contato com técnico do Grêmio Na sequência, ele expôs sua opinião depois de ter uma conversa prévia com seu novo comandante no Imortal. “Tive a possibilidade de conversar com o professor Luís Castro. Tenho boas sensações para o que vem pela frente. Agora é trabalhar e demonstrar que tenho a possibilidade de jogar“, indicou o jogador. Negociação e disputa por posição no Tricolor gaúcho Enamorado estava no Junior Barranquilla e despertou o interesse do Tricolor gaúcho após o destaque apresentado no futebol colombiano na temporada passada. No período, ele foi campeão nacional com o time e eleito o melhor jogador do Torneio Clausura.