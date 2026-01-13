Edílson Capetinha estreia no BBB com relato pessoal curioso para Tadeu Schmidt

A estreia de Edílson Capetinha no BBB 26, na noite dessa segunda-feira (12), levou o esporte para o centro do reality show da Globo logo nos primeiros minutos. Isso porque o ídolo do Corinthians e pentacampeão com a Seleção já abriu sua participação com um relato pessoal ao apresentador Tadeu Schmidt, em uma história que o atravessou por décadas fora dos gramados.

O ex-jogador contou que ganhou uma televisão durante um evento ao lado de Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete e irmão de Tadeu. Segundo ele, o prêmio ainda não deixou de ser simbólico para família, que ainda o utiliza até os dias de hoje. “Minha mãe está assistindo o BBB, hoje, com uma televisão que a sua família me ajudou. Fui em um evento com o seu irmão, ele me ensinou a arremessar e eu ganhei a televisão que minha mãe está vendo o programa hoje”, relatou ao vivo. Por que aceitou o BBB? Logo depois, o ídolo corintiano explicou o motivo que o levou a topar o desafio do confinamento no reality show. Acostumado com o reconhecimento pelo que fez com a bola nos pés, o ex-jogador viu no BBB a chance de mostrar um lado pouco visto pelo público.

“Todo mundo me conhece como o Edílson dentro de campo… Campeão pelo Corinthians, Palmeiras, Flamengo, em todos os times que joguei, mas não conhecem o homem”, disse antes de completar que quer apresentar sua personalidade e seu lado humano. Edílson Capetinha no futebol

O ex-jogador disputou 711 partidas ao longo da trajetória profissional, com 305 gols marcados. No decorrer da carreira, vestiu camisas de clubes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Vasco no futebol nacional — com destaque para história no Alvinegro paulista. Sua passagem pelo futebol brasileiro resultou nas conquistas dos Campeonatos Brasileiros de 1993, 1998 e 1999, do Mundial de Clubes da FIFA de 2000. O auge veio com a Seleção ao sagrar-se campeão da Copa do Mundo de 2002. Ele também colecionou experiências internacionais por Benfica, Kashiwa Reysol e Al Ain. Depois de deixar os gramados em 2016, seguiu ligado ao esporte como comentarista, com passagens pela Band nos programas “Donos da Bola” e “Jogo Aberto”. Mas também participou de quadros como “Dança dos Famosos”, da própria TV Globo.