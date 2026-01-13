Defesa do São Paulo contrata perito para justificar saques de R$ 11 milhões sob investigação

Defesa do São Paulo contrata perito para justificar saques de R$ 11 milhões sob investigaçãoClube tem 15 dias para apresentar à Polícia Civil documentos que comprovem a destinação dos valores
A defesa do São Paulo contratou um perito para reunir notas fiscais e comprovantes que justifiquem saques no valor de R$ 11 milhões feitos nas contas do clube. As movimentações estão sob investigação pela Polícia Civil. As informações são do “ge”.
O clube recebeu intimação na última semana e tem prazo de 15 dias para apresentar documentação que comprove a destinação dos valores. O escritório Iokoi Advogados, responsável pela defesa do clube no caso, tomou a iniciativa de contratar o perito para atuar diretamente na coleta dos documentos.
De acordo com documento protocolado pelo presidente Julio Casares no Conselho Deliberativo, o clube destinou os R$ 11 milhões a despesas operacionais relacionadas a jogos e ao pagamento de premiações a atletas. A defesa agora trabalha para demonstrar essa versão às autoridades.
Relembre a investigação que atinge o São Paulo
A Polícia Civil apura os saques apontados como suspeitos a partir de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Segundo o delegado Tiago Fernando Correia, que conduz a investigação, as movimentações financeira foram realizadas em diferentes períodos.
Segundo a linha do tempo do inquérito, o São Paulo realizou sete saques em 2021, que somaram R$ 1,5 milhão. No ano seguinte, o clube sacou R$ 1,2 milhão em seis operações. Em 2023, novas retiradas totalizaram R$ 1,4 milhão, também em seis saques. Em 2024, o volume aumentou. O clube efetuou 11 saques que atingiram R$ 5,2 milhões. Já em 2025, ocorreram cinco operações, com retirada total de R$ 1,7 milhão.
As duas primeiras movimentações, em 2021, tiveram execução direta por um funcionário do clube. Posteriormente, o São Paulo passou a utilizar uma empresa de transporte de valores para realizar os saques. A investigação avalia se esse procedimento buscou dificultar a identificação dos responsáveis. Agora, a Polícia aguarda o envio dos documentos para dar andamento ao inquérito.