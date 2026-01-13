Defesa do São Paulo contrata perito para justificar saques de R$ 11 milhões sob investigação

O clube recebeu intimação na última semana e tem prazo de 15 dias para apresentar documentação que comprove a destinação dos valores. O escritório Iokoi Advogados, responsável pela defesa do clube no caso, tomou a iniciativa de contratar o perito para atuar diretamente na coleta dos documentos.

A defesa do São Paulo contratou um perito para reunir notas fiscais e comprovantes que justifiquem saques no valor de R$ 11 milhões feitos nas contas do clube. As movimentações estão sob investigação pela Polícia Civil. As informações são do “ge”.

De acordo com documento protocolado pelo presidente Julio Casares no Conselho Deliberativo, o clube destinou os R$ 11 milhões a despesas operacionais relacionadas a jogos e ao pagamento de premiações a atletas. A defesa agora trabalha para demonstrar essa versão às autoridades.

Relembre a investigação que atinge o São Paulo

A Polícia Civil apura os saques apontados como suspeitos a partir de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Segundo o delegado Tiago Fernando Correia, que conduz a investigação, as movimentações financeira foram realizadas em diferentes períodos.

Segundo a linha do tempo do inquérito, o São Paulo realizou sete saques em 2021, que somaram R$ 1,5 milhão. No ano seguinte, o clube sacou R$ 1,2 milhão em seis operações. Em 2023, novas retiradas totalizaram R$ 1,4 milhão, também em seis saques. Em 2024, o volume aumentou. O clube efetuou 11 saques que atingiram R$ 5,2 milhões. Já em 2025, ocorreram cinco operações, com retirada total de R$ 1,7 milhão.

As duas primeiras movimentações, em 2021, tiveram execução direta por um funcionário do clube. Posteriormente, o São Paulo passou a utilizar uma empresa de transporte de valores para realizar os saques. A investigação avalia se esse procedimento buscou dificultar a identificação dos responsáveis. Agora, a Polícia aguarda o envio dos documentos para dar andamento ao inquérito.