Cruzeiro x Ponte Preta (Copinha): onde assistir

Em busca das oitavas, Raposa invicta encara a Macaca, que vem de classificação sofrida nos pênaltis

O Cruzeiro chega com moral elevado e 100% de aproveitamento. A Raposa venceu seus quatro jogos até aqui, marcando oito gols e sofrendo apenas um. Já a Ponte Preta teve um caminho mais árduo, garantindo sua vaga na fase anterior apenas na disputa de pênaltis contra a Francana, após empate no tempo normal.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior chega à sua terceira fase com um duelo tradicional nesta quarta-feira (14). O Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), em Franca. O confronto vale uma vaga nas oitavas de final da principal competição de base do país.

Onde assistir

A partida entre Cruzeiro e Ponte Preta, pela 3ª fase da Copinha, terá transmissão ao vivo da Cazé TV (streaming).

Como chegam Cruzeiro e Ponte Preta

O time do Cruzeiro comandado por Mairon César faz uma campanha impecável. Após passar invicto e sem sofrer gols na fase de grupos (vitórias sobre Barra-SC, Esporte de Patos e Francana), a equipe eliminou o Meia Noite por 3 a 1 na segunda fase. Com um sistema defensivo sólido e ataque eficiente, o Cabuloso entra como favorito para avançar.

Por outro lado, a Ponte Preta chega para o duelo testada emocionalmente. A classificação na fase anterior foi dramática, superando a Francana nos pênaltis por 5 a 4 após um empate por 1 a 1. A Macaca sabe que precisará elevar seu nível de atuação para superar um dos times mais consistentes da competição e seguir viva no sonho do título.

Regulamento da Copinha a partir da segunda etapa

A Copa São Paulo de Futebol Júnior muda de configuração em sua disputa, da segunda fase até a decisão, e passa a ser em caráter eliminatório e em partida única. Inclusive, caso haja empate no tempo regulamentar dos jogos, a definição da classificação será em disputa de pênaltis.