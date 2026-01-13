Coritiba bate o Maringá e vence na estreia do time principal

Com o resultado, o Verdão subiu de forma momentânea para a liderança do Grupo B, com quatro pontos. Já o Dogão segue na lanterna do Grupo A, com dois pontos. Na próxima rodada, o Coritiba tem o clássico contra o Athletico, na Arena da Baixada, enquanto o Maringá joga mais uma vez em casa, contra o Azuriz.

O Coritiba conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paranaense na partida que marcou a estreia do time principal na temporada. Na noite desta terça-feira (13), o Coxa bateu o Maringá por 1 a 0, com gol de Pedro Rocha, fora de casa.

Poucas chances no primeiro tempo

A partida começou com os donos da casa conseguindo pressionar. O Maringá ficou mais com a bola e o Coxa sentia um pouco da falta de ritmo, por estar na primeira partida da temporada. Entretanto, o Dogão tinha muitas dificuldades para criar chances e não conseguiu ter um bom desempenho ofensivo.

O Maringá só assustou em arremate de Paulinho de fora da área, que passou à esquerda do gol de Pedro Morisco. A chance mais perigosa aconteceu pelo alviverde. Após cobrança de escanteio, Pedro Rocha ficou com a bola e chutou forte por cima do gol. Nos acréscimos, o Dogão ainda assustou com cabeçada de Thiago Rosa, que mandou para fora.

Estreante marca e Coritiba vence

No segundo tempo, o Maringá até conseguiu assustar primeiro. Guilherme Pira arriscou de fora da área e parou em defesa de Pedro Morisco. Entretanto, em um vacilo dos donos da casa, o Coxa aproveitou para abrir o marcador. Lucas Ronier roubou a bola na entrada da área e serviu Pedro Rocha, que chutou no canto para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde.

O Maringá tentou apertar para buscar o empate, mas demonstrava muito nervosismo. Mais uma vez a defesa errou na saída de bola, Josué recuperou e tocou, de letra, para Pedro Rocha, que desta vez parou em defesa de Tony. O Dogão teve a principal chance de deixar tudo igual em arremate de Giovane Gomez, que parou em Morisco. Depois, Nacho Neira tentou de voleio e mandou para fora. Nos acréscimos, Danielzinho cruzou fechado e mandou a bola na rede por cima do gol. Fim de jogo e vitória alviverde na Cidade Canção.