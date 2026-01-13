Corinthians fecha novo acordo de patrocínio com valor de R$ 150 milhões por ano

Timão seguirá com a "Esportes da Sorte" estampada no espaço principal da camisa; novo acordo deve ser assinado nos próximos dias

O novo valor anual assegurado supera o montante do atual contrato, que rende R$ 103 milhões por temporada ao Timão. A nova cifra considera valores fixos e entregas previstas no acordo que, segundo o clube, têm cumprimento garantido. Com isso, a diretoria projeta aumento relevante na receita de patrocínios a partir deste mês, quando o novo vínculo começa a valer.

O Corinthians fechou um novo contrato de patrocínio máster com a “Esportes da Sorte” que garante ao clube pelo menos R$ 150 milhões por ano. O acordo ainda prevê a possibilidade do clube alcançar R$ 200 milhões, conforme metas e outras verbas previstas no acordo. A renovação, que terá validade até 2029, deve ser assinada nos próximos dias, após a conclusão da troca de minutas entre as partes. As informações são do “ge”.

O contrato anterior previa repasses específicos relacionados ao atacante Memphis Depay. Ao longo de três anos, o acordo incluía R$ 309 milhões, dos quais R$ 57 milhões tinham destino ao jogador. Desse total, R$ 36 milhões cobriam salários e R$ 21 milhões correspondiam a luvas. No novo contrato, a diretoria não reservou verba específica para atletas, o que permite uso dos recursos conforme decisões internas.

Mais sobre o novo acordo de patrocínio do Corinthians

Além disso, o novo acordo prevê flexibilidade quanto à exposição da marca no patrocínio máster de outras modalidades do clube. Caso surjam interessados, outras empresas poderão ocupar o espaço principal nas camisas do basquete, vôlei, futsal e futebol feminino. Nessa situação, a casa de apostas que patrocina o Corinthians deixará a posição central e passará a ocupar outro local do uniforme.

O contrato também inclui valores adicionais: o Corinthians poderá utilizar verbas de marketing, projetos via leis de incentivo e ações de licenciamento. No campo do marketing, parte dos valores poderá ser utilizada em ações definidas em conjunto com a patrocinadora. Esse formato permite que determinadas entregas ocorram sem desembolso direto do clube, reduzindo despesas operacionais previstas no orçamento. Por fim, o clube também pode faturar com bonificações por conquistas em competições masculinas e femininas.

A diretoria trabalha com a projeção de que, dependendo do desempenho esportivo, a arrecadação anual com o patrocínio máster alcance R$ 200 milhões. Além do patrocínio máster, o Corinthians renovou outros acordos comerciais. A Ezze Seguros seguirá na camisa até 30 de junho de 2026, enquanto a empresa Frimeza, do setor alimentício, mantém parceria até 31 de dezembro de 2026. As partes não divulgaram os valores desses contratos.