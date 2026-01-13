Conheça Maxi Cuberas, auxiliar que vai dirigir o Fluminense

Luis Zubeldía se recupera de uma angioplastia realizada no último fim de semana e ficará fora dos jogos iniciais da temporada / Crédito: Jogada 10

O Fluminense abre a temporada nesta quarta-feira (14/01), quando enfrenta o Madureira, às 19h, no Luso Brasileiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Entretanto, o técnico Luis Zubeldía se recupera de uma angioplastia realizada no último fim de semana. A equipe, portanto, será será dirigida por Maximiliano Cuberas, ou Maxi Cuberas. O argentino, de 52 anos, é parceiro de longa data do comandante tricolor. “Já são muitos anos trabalhando juntos, o que me deixa muito feliz. As coisas estão muito claras, o Luis é um líder que tem a sabedoria para administrar todas as áreas. Nós compreendemos isso e funcionamos muito bem na mesma direção. Por isso trabalhamos muito bem como um grupo”, disse ele.

Braço direito de Zubeldía, Maxi Cuberas ficará no comando do Fluminense nos primeiros jogos da equipe na temporada. “A equipe chega bem. Nos apresentamos no dia 2 de janeiro para fazer os exames e ganhar tempo para o trabalho, já que em razão da Copa do Mundo o calendário se comprime bastante. Então são muitos jogos em pouco tempos. Trabalhamos muito bem. Vão ter a oportunidades alguns jovens e outros atletas que já estavam conosco e poderão jogar para ganhar minutos. Temos que buscar arrancar bem para seguir melhorando os conceitos que pretende o Mister (Zubeldía), ratificando as coisas boas”, disse Maxi. Maxi acompanha Zubeldía há quase duas décadas, quando, juntos, começaram a construir uma carreira com passagens por Lanús (ARG), Barcelona de Guayaquil (EQU), Racing (ARG), LDU (EQU), Santos Laguna (MEX), Independiente Medellín (COL), Alavés (ESP), Cerro Porteño (PAR) e São Paulo. Maxi Cuberas já foi jogador Antes de trabalhar com Zubeldía, Maxi Cuberas, aliás, foi jogador profissional. Zagueiro, atuou por clubes tradicionais da Argentina e do México. Revelado pelo Rosario Central, onde teve duas passagens, também marcou época no Colón, sendo campeão da segunda divisão e conquistando o acesso à elite argentina em 1995.