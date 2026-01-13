Colônia x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão 2025/26. Nesta quarta-feira (14), Colônia e Bayern de Munique se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em partida válida pela 17ª rodada da Bundesliga. Os Bávaros vão em busca de mais uma vitória para manter a vantagem na liderança da competição.

LEIA MAIS: City vence Newcastle fora de casa e sai na frente na semifinal da Copa da Liga Inglesa

Como chega o Colônia

O Colônia tropeçou na rodada passada e vem de um empate por 2 a 2 diante do Heidenheim, lanterna do Campeonato Alemão. Além disso, o time não vence há cinco partidas na Bundesliga e está em queda livre na tabela.

Assim, o Colônia entra em campo na 11ª posição, com 17 pontos, 10 a menos que o Hoffenheim, primeiro na zona de classificação para as próximas competições europeias.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern de Munique está a passos largos para mais um título nacional. O time é o líder isolado do Campeonato Alemão com 44 pontos, oito a mais que o Borussia Dortmund, que já entrou em campo na rodada. Ou seja, em caso de vitória, o time comandado pelo técnico Vincent Kompany voltará a ter 11 pontos de vantagem no topo da tabela.