City vence Newcastle fora de casa e sai na frente na semifinal da Copa da Liga Inglesa

City vence Newcastle fora de casa e sai na frente na semifinal da Copa da Liga InglesaGols de Semenyo e Cherki garantem triunfo no St. James’ Park e dão vantagem ao time de Guardiola para o jogo de volta
O City venceu o Newcastle por 2 a 0, nesta terça-feira (13), no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola abriu o placar com o recém-contratado Semenyo e confirmou o triunfo nos acréscimos, com gol de Cherki, calando o St. James’ Park. O confronto de volta será disputado no dia 4 de fevereiro, no Etihad Stadium, em Manchester.
Com o resultado, o City pode perder por até um gol de diferença diante de seus torcedores que garante a classificação. Quem avançar encara Chelsea ou Arsenal na final.
Semenyo chegou ao segundo gol em seu segundo jogo pelo Manchester City e já está fazendo valer o investimento do clube no meio-campista. O City é o vice-líder da Premier League, mas vinha de três empates seguidos na competição que deixaram o Arsenal abrir seis pontos de vantagem no topo da tabela.
