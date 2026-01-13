Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chelsea x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico londrino é válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dia de clássico decisivo no futebol inglês. Nesta quarta-feira (14), o Chelsea recebe o Arsenal, às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O duelo da volta acontecerá somente no dia 3 de fevereiro, no Emirates Stadium. Quem avançar encara Newcastle ou Manchester City na decisão.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Carrick volta ao Manchester United e assume como técnico até o fim da temporada

Como chega o Chelsea

O Chelsea está em início de trajetória sob o comando do técnico Liam Rosenior, que assumiu o cargo deixado por Enzo Maresca, e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para construir um bom resultado diante do rival londrino. Além disso, a equipe chega motivada após a vitória por 5 a 1 sobre o Charlton, na Copa da Inglaterra, que marcou a estreia do treinador.

Ao mesmo tempo, o Chelsea tenta encerrar um jejum de mais de uma década sem conquistar a Copa da Liga Inglesa. A última vez que os Blues levantaram este caneco foi em 2015.

A boa notícia é que o técnico Liam Rosenior poderá contar com os retornos de Cole Palmer, Reece James e Malo Gusto entre os titulares. No entanto, Colwill e Lavia, lesionados, seguem fora do time. Por fim, Moisés Caicedo, suspenso, completa a lista de desfalques para o jogo desta quarta-feira.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal vive uma seca ainda maior na Copa da Liga Inglesa e conquistou o título pela última vez em 1993. Dessa maneira, os Gunners querem aproveitar a grande temporada para seguir na briga por mais um troféu.

O time é o líder isolado da Premier League com 49 pontos, seis a mais que o Manchester City, segundo colocado.

Para o duelo no Stamford Bridge, no entanto, o técnico Mikel Arteta não poderá contar com os zagueiros Hincapie e Calafiori, vetados por lesões, enquanto Saliba e Trossard aparecem como dúvida.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar