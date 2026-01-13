Chelsea x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragemClássico londrino é válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa
Dia de clássico decisivo no futebol inglês. Nesta quarta-feira (14), o Chelsea recebe o Arsenal, às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O duelo da volta acontecerá somente no dia 3 de fevereiro, no Emirates Stadium. Quem avançar encara Newcastle ou Manchester City na decisão.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Chelsea
O Chelsea está em início de trajetória sob o comando do técnico Liam Rosenior, que assumiu o cargo deixado por Enzo Maresca, e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para construir um bom resultado diante do rival londrino. Além disso, a equipe chega motivada após a vitória por 5 a 1 sobre o Charlton, na Copa da Inglaterra, que marcou a estreia do treinador.
Ao mesmo tempo, o Chelsea tenta encerrar um jejum de mais de uma década sem conquistar a Copa da Liga Inglesa. A última vez que os Blues levantaram este caneco foi em 2015.
A boa notícia é que o técnico Liam Rosenior poderá contar com os retornos de Cole Palmer, Reece James e Malo Gusto entre os titulares. No entanto, Colwill e Lavia, lesionados, seguem fora do time. Por fim, Moisés Caicedo, suspenso, completa a lista de desfalques para o jogo desta quarta-feira.
Como chega o Arsenal
Por outro lado, o Arsenal vive uma seca ainda maior na Copa da Liga Inglesa e conquistou o título pela última vez em 1993. Dessa maneira, os Gunners querem aproveitar a grande temporada para seguir na briga por mais um troféu.
O time é o líder isolado da Premier League com 49 pontos, seis a mais que o Manchester City, segundo colocado.
Para o duelo no Stamford Bridge, no entanto, o técnico Mikel Arteta não poderá contar com os zagueiros Hincapie e Calafiori, vetados por lesões, enquanto Saliba e Trossard aparecem como dúvida.
