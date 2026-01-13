Chapecoense x Grêmio (Copinha): onde assistir

Invictos na competição, Verdão do Oeste e Tricolor Gaúcho duelam por vaga nas oitavas de final

O duelo é de mata-mata em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. Ambos os times chegam com moral elevado após liderarem seus grupos na primeira fase e superarem seus adversários na etapa anterior.

A quarta-feira (14) promete um grande confronto pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Chapecoense e Grêmio se enfrentam às 18h45 (de Brasília), na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga. A partida coloca frente a frente duas equipes que ainda não perderam na competição e vale uma vaga nas oitavas de final.

Onde assistir

A partida entre Chapecoense e Grêmio, pela 3ª fase da Copinha, terá transmissão ao vivo do XSports.

Como chegam Chapecoense e Grêmio

A Chapecoense faz uma campanha muito consistente. Líder do Grupo 1 com sete pontos, a equipe catarinense eliminou o Votuporanguense (donos da casa) por 2 a 1 na segunda fase. Com um ataque positivo (9 gols marcados em 4 jogos), o Verdão do Oeste aposta no bom momento para derrubar o gigante gaúcho.

Já o Grêmio também chega forte para a decisão. Líder do Grupo 2 na fase inicial com os mesmos sete pontos, o Tricolor Gaúcho vem de uma classificação sobre o Atlético-BA na segunda fase. A equipe busca manter a invencibilidade para garantir seu lugar entre os 16 melhores times do torneio.

Regulamento da Copinha a partir da segunda etapa

A Copa São Paulo de Futebol Júnior muda de configuração em sua disputa, da segunda fase até a decisão, e passa a ser em caráter eliminatório e em partida única. Inclusive, caso haja empate no tempo regulamentar dos jogos, a definição da classificação será em disputa de pênaltis.