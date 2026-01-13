CBF renova com patrocinador para Flamengo x Corinthians na Supercopa

Duelo será entre o campeão do Brasileirão e vencedor da Copa do Brasil da última temporada, no Mané Garrincha, em Brasília

Com o acordo, a Brax será responsável pela produção e posicionamento das placas de publicidade em Led de alta definição. Além disso, do protocolo de entrada e também do palco de premiação.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a renovação de contrato com Brax Sports Assets. A empresa seguirá como a responsável pelas ativações das propriedades comerciais ligadas à Supercopa Rei de 2026 . O duelo, afinal, será entre Flamengo, campeão do Brasileirão, e Corinthians, vencedor da Copa do Brasil da última temporada. A partida ocorrerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 1º de fevereiro.

“É muito importante para a CBF esta renovação. A Brax é uma grande parceira. Estamos felizes em renovar esta parceria e temos certeza de mais uma entrega com excelência proporcional à Supercopa Rei”, disse Helder Melillo, diretor executivo da CBF.

Esse, aliás, não é o primeiro acerto entre Brax e CBF. As marcas já atuaram para a realização de ações envolvendo a Copa do Brasil e o Brasileirão Série B de temporadas anteriores. O diretor da Brax, Antônio Carlos Coelho, aliás, vê a potência midiática de Flamengo e Corinthians como um fator essencial.

“A expectativa para essa Supercopa é gigantesca. Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, disputando o primeiro título da temporada. É o futebol brasileiro começando o ano em alto nível, com a CBF, clubes, Brax e grandes marcas do mercado juntos nessa decisão sensacional”, disse Antônio Carlos Coelho, diretor da Brax.