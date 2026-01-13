Carrick volta ao Manchester United e assume como técnico até o fim da temporada

O Manchester United anunciou nesta terça-feira (13) que Michael Carrick será o treinador da equipe até o fim da temporada, substituindo Ruben Amorim. Ídolo do clube como jogador, o ex-volante retorna a Old Trafford agora para assumir o comando técnico.

Carrick defendeu o United em 464 partidas e construiu uma trajetória vitoriosa, com cinco títulos da Premier League, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, além das conquistas da Champions, da Liga Europa e do Mundial de Clubes. Após encerrar a carreira em 2018, passou a integrar a comissão técnica do time principal, trabalhando com José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer. Depois da saída do norueguês, chegou a assumir o cargo de forma interina. Além disso, mais recentemente, comandou o Middlesbrough por dois anos e meio.

Antes da confirmação de Carrick, Darren Fletcher ficou responsável pela equipe em dois jogos após a demissão de Ruben Amorim. Nesse período, o United empatou por 2 a 2 com o Burnley, pela Premier League, e acabou eliminado da Copa da Inglaterra ao perder por 2 a 1 para o Brighton.

A estreia de Michael Carrick no comando dos Red Devils já será em um grande desafio: o clássico contra o Manchester City, marcado para o dia 17 de janeiro.